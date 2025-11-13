El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su agenda de encuentros federales y este miércoles viaja a las provincias de Salta y Tucumán, donde mantendrá reuniones con los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. El objetivo del viaje es fortalecer los vínculos políticos con los mandatarios del norte y sumar apoyo al Presupuesto 2026, que el Gobierno nacional busca consensuar con las provincias antes de su debate en el Congreso.

Según confirmaron fuentes oficiales, el primer encuentro será con Sáenz en Salta durante la mañana, mientras que por la tarde se trasladará a Tucumán para reunirse con Jaldo. En ambas provincias, Santilli planea abordar temas vinculados a la situación fiscal, obras públicas y políticas laborales, además de presentar los lineamientos de las reformas laboral, tributaria y del Código Penal que el Ejecutivo nacional pretende impulsar.

Las visitas se dan en el marco del recorrido federal que el ministro inició tras asumir en el cargo, con el objetivo de recomponer el diálogo político con los gobernadores y asegurar la gobernabilidad de cara a un fin de año que anticipa negociaciones intensas en el Congreso.

En los últimos días, Santilli recibió en Casa Rosada a los mandatarios de San Juan y Córdoba, y visitó Entre Ríos, donde compartió una conferencia con Rogelio Frigerio. Allí, el gobernador entrerriano ratificó su compromiso con las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei, en una señal de apoyo a la gestión nacional.

La agenda del ministro continuará en los próximos días con visitas a Mendoza y Neuquén, donde planea reunirse con Alfredo Cornejo y Rolo Figueroa, respectivamente. Desde el Gobierno aseguran que la prioridad es consolidar el respaldo de los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo y mantienen canales abiertos de diálogo con la Casa Rosada.

En paralelo, Santilli recibió este miércoles un pedido formal del ministro de Gobierno bonaerense, Carli Bianco, para reactivar las obras y los fondos destinados a la provincia de Buenos Aires. La respuesta del titular de Interior fue breve y cordial: “¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, publicó en la red social X, dejando en claro que, por ahora, su prioridad sigue siendo el recorrido federal y la construcción de consensos en el interior del país.