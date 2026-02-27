El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente al viernes 27 y sábado 28 de febrero de 2026, anticipando condiciones de inestabilidad con tormentas para la primera jornada y una mejora progresiva hacia el fin de semana.

Para este viernes, la mañana se presentará mayormente nublada, con una temperatura estimada de 22 grados Celsius y vientos del sector sudeste que oscilarán entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones durante este período se mantiene baja, entre 0 y 10 por ciento.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable con tormentas, y la temperatura alcanzará los 30 grados. Los vientos disminuirán su intensidad, registrándose entre 7 y 12 kilómetros por hora con dirección sudeste. La probabilidad de precipitaciones se elevará considerablemente, ubicándose en un rango del 40 al 70 por ciento.

Ya en la noche, se esperan tormentas aisladas, con un descenso térmico a 24 grados. Los vientos rotarán al noreste y aumentarán su velocidad nuevamente, entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia será del 10 al 40 por ciento.

El sábado comenzará con chaparrones durante la madrugada, con una temperatura de 19 grados y vientos suaves del sur de 7 a 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será del 10 al 40 por ciento. La mañana se presentará mayormente nublada pero sin lluvias, con 25 grados y vientos del noreste de 13 a 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 33 grados, con vientos del este que mantendrán velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora. Finalmente, la noche del sábado se presentará con cielo parcialmente nublado, temperatura de 27 grados y vientos del sudoeste de 7 a 12 kilómetros por hora, sin probabilidad de precipitaciones.