Joaquín Freitas: primer gol en River y lesión en el adiós de Gallardo

El Monumental vivió una jornada marcada por el contraste de emociones para Joaquín Freitas durante la despedida de Marcelo Gallardo. A los 13 minutos del segundo tiempo del encuentro frente a Banfield por el Torneo Apertura, el juvenil de 19 años capitalizó una asistencia de Tomás Galván para establecer el 3-1 parcial. De esta forma, el enganche celebró su primer gol en la máxima categoría en lo que representó su cuarto partido en Primera División.

Sin embargo, la satisfacción duró apenas cinco minutos. A los 18 minutos del complemento, el atacante debió abandonar el campo de juego con signos de dolor en su rodilla izquierda, permitiendo el ingreso de Agustín Ruberto en su lugar. El futbolista, oriundo de San Fernando, se había ganado la titularidad tras un destacado 2025 en la Reserva, donde registró nueve goles y tres asistencias en 31 presentaciones bajo un perfil de "nueve" asociativo.

Publicidad

En el inicio de 2026, Freitas venía de marcar un doblete contra Talleres y de integrar las convocatorias para los duelos frente a Argentinos Juniors y Ciudad de Bolívar. Su estreno oficial se había producido anteriormente, en noviembre de 2025, contra Vélez Sarsfield. En el marco de la salida del director técnico, el arquero Franco Armani expresó una fuerte autocrítica sobre el desempeño del plantel: "Tenemos responsabilidad".