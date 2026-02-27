El Senado define hoy la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil en sesión clave

El Senado llega hoy al final de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes clave para el Ejecutivo libertario: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Régimen Penal Juvenil: imputabilidad desde los 14 años

La iniciativa sobre justicia penal para menores establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros cometidos por adolescentes. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, entre las que se incluyen la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la inhabilitación para conducir vehículos.

El proyecto pone especial énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores de edad.

La norma también habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima. Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Durante la discusión exprés que se dio en el Senado para dictaminar, el libertario y titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita, destacó que la vigencia de este tema data de 1980, durante la última dictadura militar, con "diversos intentos legislativos" para conseguir "una ley que respete estándares constitucionales".

Reforma laboral: el último escollo por las licencias médicas

La iniciativa relacionada con el mundo del trabajo, que volvió en segunda revisión y será la última a tratar, implica aceptar el cambio realizado por Diputados sobre licencias médicas o dejar el texto tal como lo aprobó la Cámara alta en la madrugada del 12 de febrero pasado. Durante aquella sesión, en la definición general hubo 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre los 72 presentes. Esa mayoría se mantuvo, con variaciones, para la votación en particular de los 26 títulos.

De manera general, en el Senado se eliminó el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes compulsivos con topes más bajos; se sostuvo el 6 por ciento destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral, relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso modificar, luego otorgó 180 días y terminó en un año de plazo.

Por otra parte, La Libertad Avanza también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias para darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y posterior debate en recinto. Esta situación generó un cortocircuito entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien se ha convertido en una pieza clave para la sanción de leyes del Gobierno.

El cambio introducido en Diputados

La modificación que concedió el oficialismo en la Cámara de Diputados fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto original imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad no relacionada con su trabajo percibiría el 50 por ciento de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente, como por ejemplo jugar un partido de fútbol. En tanto, recibiría el 75 por ciento si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria, como sufrir un accidente en la calle. La compensación se extendería durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante seis meses si las tuviera.

Si el Senado no avalase lo que llegó desde Diputados, quedará vigente lo que aprobó la Cámara alta el 12 de febrero, es decir con el artículo 44 reincorporado, una situación que ningún sector prevé que ocurra. La jornada de hoy definirá entonces el futuro de dos iniciativas centrales para la agenda del Ejecutivo en el tramo final de las sesiones extraordinarias.