Orrego celebró la modificación de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se expresó tras la aprobación del proyecto que modifica la Ley de Glaciares y aseguró que se trata de "un paso importante para el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia". A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario provincial sostuvo que la nueva normativa "reconoce facultades constitucionales de San Juan" y fortalece un esquema en el que "la evaluación ambiental se basa en ciencia y conocimiento del territorio".

"Somos una provincia de montaña. Vivimos del agua y la cuidamos todos los días", afirmó Orrego en alusión a uno de los puntos más sensibles del debate que generó la reforma. En ese sentido, remarcó que como sanjuanino defiende "una minería responsable que genere trabajo y que sea parte de la transición energética".

La modificación de la llamada Ley de Glaciares —que regula las actividades en zonas periglaciares y áreas con presencia de hielo— abrió un fuerte intercambio a nivel nacional entre sectores ambientalistas, la Iglesia Católica, productivos y distintos gobiernos provinciales. Desde San Juan, el Ejecutivo viene sosteniendo la necesidad de compatibilizar el desarrollo minero con estándares ambientales estrictos, bajo control técnico y con participación de organismos especializados.

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que los glaciares continúan teniendo protección automática, pero las geoformas como los glaciares de escombro pueden ser retirados del inventario si se prueba que no tienen relevancia hídrica. Sin embargo, estos estudios no están definidos dentro de la modificación. Esta modificación otorga mayor autonomía a las provincias para determinar el alcance de las protecciones ambientales en sus territorios, tal como reclamaban desde San Juan y otras provincias cordilleranas.