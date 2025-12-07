El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de advertencia para la provincia de San Juan, emitiendo una alerta de nivel Naranja ante la previsión de tormentas fuertes. Esta medida se estableció inicialmente para la noche del sábado 6 de diciembre de 2025, y se mantiene vigente con un riesgo significativo debido a la expectativa de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, incluyendo intensas ráfagas de viento, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante precipitación.

La inestabilidad climática, que comenzó a manifestarse durante la noche del sábado con una probabilidad de precipitación de hasta el 100% y una temperatura de 23 °C, se extenderá con similar intensidad a la madrugada del domingo 7 de diciembre. En este periodo, las tormentas fuertes continuarán afectando la región, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 % y el 70 % y una temperatura mínima de 17 °C. Los vientos asociados a esta fase serán leves, con velocidades de 7 a 12 km/h y dirección predominante del Este.

Posteriormente, el panorama climático para el domingo se caracteriza por una disminución progresiva en la intensidad de los fenómenos. A partir de la mañana, se espera una transición hacia tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que se mantendrán entre el 40 % y el 70 % durante la mañana y la tarde. La temperatura máxima prevista para el domingo es de 22 °C, que se alcanzará en horas de la tarde. En cuanto al régimen de vientos, se esperan velocidades más elevadas durante la mañana, alcanzando de 23 a 31 km/h con dirección Sur, para luego moderarse en la tarde y noche, registrando velocidades de 13 a 22 km/h con predominio del Sureste. Hacia la noche, la probabilidad de precipitación descenderá a un rango de 10 % a 40 %.