El presidente Javier Milei participó este miércoles de un homenaje al general José de San Martín, al cumplirse 248 años de su nacimiento. El acto se desarrolló en la plaza del barrio porteño de Retiro que lleva el nombre del Libertador.

En la convocatoria, el presidente colocó una ofrenda floral frente al monumento en honor al prócer y se retiró sin brindar discurso. La ceremonia fue breve, con una duración aproximada de 20 minutos, y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El Presidente ha manifestado en reiteradas oportunidades su admiración por San Martín y por el histórico Regimiento de Granaderos a Caballo, al que considera un símbolo de los valores de libertad e independencia.

Desde el entorno presidencial remarcaron que la presencia de Milei en el acto responde al profundo respeto que siente por el prócer, a quien define como uno de los máximos defensores de la libertad en la historia argentina.