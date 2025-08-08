San Juan se prepara para un viernes 8 de agosto con condiciones climáticas favorables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura máxima estimada para la jornada alcanzará los 13 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará en los 2 grados Celsius.

Durante la mañana, el cielo se presentará despejado, con una temperatura rondando los 2 grados. Los vientos soplarán desde el sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad será del 84 por ciento y la visibilidad se mantendrá buena.

Para después del mediodía, se espera que el cielo continúe despejado, y la temperatura pronosticada ascenderá a los 13 grados. Los vientos, en este período, serán del sector sur con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Finalmente, durante la noche, el clima rondará los 8 grados. Los vientos serán más suaves, provenientes del sudoeste, con una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia para esta franja del día se estima en un 0 por ciento.