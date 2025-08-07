El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan durante el jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.

Jueves 7 de Agosto

Durante la mañana, se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación entre el 10% y 40%. Las temperaturas alcanzarán los 7°C, con vientos del noreste de 7 a 12 km/h. Para la tarde, el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias (0-10%), y la temperatura máxima llegará a 13°C. Los vientos rotarán al sureste, incrementando su intensidad a 13-22 km/h. Por la noche, persistirá la nubosidad, con temperaturas descendiendo a 7°C y vientos del sureste manteniéndose entre 13 y 22 km/h.

Viernes 8 de Agosto

En la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una mínima de 5°C y vientos suaves del sureste (7-12 km/h). Por la mañana, habrá intervalos de nubes y sol, con temperaturas en ascenso hasta los 8°C y vientos del oeste de 7 a 12 km/h. Durante la tarde, el clima estará algo nublado, alcanzando una máxima de 15°C, con vientos del norte de 13 a 22 km/h. Para la noche, se espera cielo despejado y una temperatura de 13°C, acompañada de vientos moderados del noroeste (7-12 km/h).