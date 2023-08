¿Qué sucede? Las palabras de Fernando Alonso sobre el presente de Aston Martin

El notable bajón de Aston Martin en sus últimas carreras no pasa desapercibido y Fernando Alonso cree saber por qué. El piloto español habló con la prensa en las últimas horas y puso el foco en lo que podría estar pasando en la escudería. Más allá de su análisis, continúa preguntándose sobre las cuestiones que aún no parecen tener respuestas dentro de las diferentes pistas.

"Nunca he sido fanático de esta medida. También hubo algunas temporadas en las que cambiamos el sistema de escape y tampoco estuve de acuerdo. No sólo son los neumáticos. Deslizamos más y tenemos menos agarre, nuestras actuaciones lo demuestran, puede que no hayamos tomado las decisiones adecuadas con nuestro coche", fue lo que comenzó diciendo Fernando.

Por otro lado, Alonso también reconoció lo siguiente: "También podría deberse a que algunos de nuestros competidores que llegaron con paquetes fuertes y se han vuelto muy rápidos. Tampoco estoy a favor de cambiar los alerones delanteros a mitad de año porque si un monoplaza arranca con algo de flexión, ¿por qué a mitad de año tienes que endurecer esas aletas o algo así?".

Más dichos de Fernando Alonso

"Una temporada, el alerón delantero de Red Bull estaba haciendo cosas raras y acabó siendo prohibido. Si encuentran algo diferencial deberían mantenerlo por el resto del año. Y si no fuera legal, no deberían serlo durante las primeras diez carreras de la temporada", comunicó luego el asturiano, en relación a diferentes situaciones del pasado que podrían ir relacionadas con el presente y el bajón que tiene de Aston Martin.

Para complementar con sus dichos anteriores, Fernando Alonso también reconoció: "Ahora tenemos que acostumbrarnos a estos nuevos compuestos y nuevas construcciones y sacarles el máximo partido, porque es posible que no hayamos sabido cómo abordarlos en este momento. Tenemos que mejorar". Sin dudas, las palabras del español sobre esta nueva situación de Aston Martin no pasaron desapercibidas.