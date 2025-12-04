Taller de tejido, árbol navideño y arreglo florar: los talleres que ofrece el Mercado Artesanal

El Mercado Artesanal “Luisa Escudero”, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, dio a conocer su programa de capacitaciones para el mes de diciembre. Con una amplia oferta de talleres creativos y formativos, la institución busca acercar al público a técnicas artesanales y herramientas de gestión, con actividades que se extenderán desde el 3 hasta el 20 de diciembre.

Los talleres, con cupos limitados y a cargo de docentes especializadas, están dirigidos a artesanos, emprendedores y al público en general, adaptándose tanto a quienes buscan desarrollar habilidades manuales como a quienes desean potenciar sus competencias comunicativas.

Agenda de talleres creativos

La oferta abarca diversas técnicas y propuestas vinculadas a la temporada navideña:

Taller navideño de macramé: Se dictará en dos clases, los miércoles 3 y 10 de diciembre, de 10 a 12 horas. Los participantes aprenderán a confeccionar una estrella decorativa. Es arancelado y las inscripciones se realizan al 2645058990. A cargo de Cristina Del Bono.

Taller de árbol navideño: Se realizará el sábado 6 de diciembre de 15 a 18 horas. En esta actividad arancelada, se elaborará un arbolito de Navidad de 40 centímetros con papel kraft, incluyendo estrella y luces LED. Inscripciones al 2645061873. Capacitadora: María Josefina Lucero.

Taller de crochet “Bolsos de fibras naturales”: Consta de cuatro clases (martes 9 y 16, jueves 11 y 18 de diciembre), de 9 a 11 horas. Se enseñará a tejer un bolso con fibras naturales y manija de mimbre. Es arancelado, inscripciones al 2645180456. Dictado por Anabela Luna.

Taller de crochet “Espejos circulares”: Se llevará a cabo en dos clases, los sábados 13 y 20 de diciembre, de 11:30 a 14 horas. Los asistentes podrán elegir entre confeccionar un espejo mediano o dos pequeños. Inscripciones al 2645180456. A cargo de Anabela Luna.

Taller de arreglo floral (gratuito): Se dictará el sábado 20 de diciembre, de 9 a 11 horas. Enseñará a confeccionar un adorno para mesas navideñas. Inscripciones al 2645180456. Dirigido por Anabela Luna.

Capacitación en habilidades de gestión y comunicación

Además de las técnicas artesanales, el Mercado Artesanal ofrece dos ediciones de un taller enfocado en el desarrollo de habilidades blandas:

Taller de comunicación y atención al público (para público general): Se realizará el sábado 6 de diciembre, de 10:30 a 12:30 horas. Orientado a brindar herramientas para mejorar el trato, la empatía y la comunicación efectiva en diversos ámbitos laborales. Es arancelado. Inscripción a través del formulario: https://forms.gle/dvbENED8yvJNHaFE6. Capacitadora: Silvia Vogel.

Taller de comunicación y atención al público (para artesanos y emprendedores): Edición específica para el sector, el sábado 13 de diciembre, de 10:30 a 12:30 horas. Misma modalidad arancelaria y enfoque práctico aplicado al ámbito artesanal. Inscripción mediante formulario: https://forms.gle/wKxQkegBT5V7ugASA. A cargo de Silvia Vogel.

Todas las actividades requieren inscripción previa debido a la limitación de cupos. Para consultas o confirmación de detalles, se recomienda contactar directamente a los números telefónicos indicados para cada taller o completar los formularios en línea para las capacitaciones de comunicación.