Cómo fue la despedida de Beto Casella de El Nueve: "Parece mentira"

La situación laboral de Beto Casella dentro de El Nueve se había convertido en un tema central en la televisión argentina durante los últimos meses. Tras la circulación de rumores, versiones cruzadas y la posterior confirmación de su traslado a América, el conductor decidió finalmente abordar el tema en la pantalla de Bendita, el ciclo que encabezó durante dos décadas y que se consolidó como uno de los formatos más representativos del canal.

La despedida de Casella, quien estuvo en la señal por 20 años, se produce después de un año marcado por tensiones con la emisora,. En la última emisión de Bendita, el conductor eligió sincerarse frente a su audiencia, manifestando al comenzar su anuncio: "Quiero decirles esto, que no es nada fácil y parece mentira".

Publicidad

Casella procedió a revelar la fecha exacta de su salida: "El próximo 19 de diciembre, será el último programa que yo haga desde esta pantalla, con este ciclo y en este horario, después de 20 años".

El conductor fue enfático al explicar que su alejamiento no fue por aburrimiento o deseo de cambiar de aire. "No es una decisión que tome alegremente o, como dijeron por ahí, que estoy aburrido y quiero cambiar de aire". Casella explicó que "Se dieron circunstancias que dejaron de ser gratas en el día a día para el trabajo, y uno busca trabajar feliz". A pesar de los motivos, mantuvo una postura respetuosa hacia la señal: "No tengo nada para decir en contra del canal, por supuesto".

Publicidad

Respecto a su futuro, confirmó las versiones sobre su destino, aunque optó por la reserva: "Nos vamos a un canal colega, aunque tampoco es el lugar para mencionarlo ahora". Casella adelantó que parte de su equipo se sumará a su nuevo proyecto en América,. "Supongo que algunos compañeros y compañeras, que todos los días están conmigo, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo".

Casella auguró un largo futuro para el programa que deja: "Este espacio seguirá, porque le auguro muchísimos años más todavía, pero ya sin nosotros, o por lo menos sin mí". Finalmente, el conductor cerró su despedida con un agradecimiento a la audiencia y a sus compañeros: "Solo agradecerles a ustedes… Gracias por tanta compañía. Son conmovedores".