Lo que era casi una máxima ahora se convirtió en incertidumbre: la idea de una lista unidad en el Partido Justicialista (PJ) de San Juan tambalea y el uñaquismo tiene apuro para cerrar un acuerdo con el giojismo y el gramajismo, pacto que definirá el futuro electivo partidario. En este contexto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llegó a la provincia y militó fuertemente la lista unidad, la cual favorece claramente al senador Sergio Uñac, debido a que necesita del apoyo de todos para seguir teniendo una pata fuerte en el partido. El mandatario de la vecina provincia pidió que todos los grupos, y nombró expresamente a quienes acompañan al exgobernador José Luis Gioja, se unan para avanzar en una reorganización partidaria.

En una reunión que se llevó adelante en la sede principal del PJ y con el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano como principal anfitrión ante la ausencia del mismo Uñac, Quintela primero dio una charla privada con legisladores y algunos intendentes peronistas en la que habló de unidad y puso de ejemplo a La Rioja.

“Es muy fácil conseguir déficit cero como lo ha hecho el presidente, contribuyendo con el hambre. Ante esto, necesitamos tener un peronismo unido enfrente. Si no hacemos un esfuerzo, de tratar de dejar de lado las disidencias y encontrar las coincidencias para fortalecer el partido, no vamos a poder ser una alternativa viable. De hecho, he venido a acá y después me reúno con el Flaco (NdR: se refiere a José Luis Gioja). En mi provincia, que no somos ejemplo, lo que tratamos de hacer es buscar las coincidencias. Buscamos a los que estábamos distanciados, peleados, pero hoy estamos todos más o menos juntos”, manifestó el gobernador riojano.