Racing e Independiente no lograron sacarse ventajas en un clásico cargado de emociones que se disputó en el Cilindro de Avellaneda. La Academia buscó imponer condiciones desde el inicio, con un primer tiempo dominado en posesión y con las ocasiones más claras frente al arco rival. Sin embargo, el Rojo reaccionó en el complemento y generó las oportunidades más concretas para quedarse con el triunfo, aunque no logró concretarlas.

El partido tuvo momentos de alta tensión, sobre todo en los minutos finales, cuando Pablo Galdames quedó frente a Cambeses en un contragolpe que pudo cambiar la historia del clásico, pero su remate se fue desviado, dejando el marcador 0 a 0. Durante el primer tiempo, Racing mostró solidez en la posesión y generó jugadas de peligro, mientras que Independiente buscó aprovechar los espacios y los contragolpes para incomodar a la defensa rival.

Entre las acciones destacadas, se contó una gran combinación de Montiel y Cabral para Independiente que terminó con un cabezazo salvador de Gastón Martirena sobre la línea de meta, y un remate de Santiago Sosa que se estrelló en el techo del arco de Rodrigo Rey. Por su parte, Duván Vergara y Agustín Almendra fueron claves para crear peligro en el área de Independiente, aunque sin lograr romper el cero en el marcador.

El clásico estuvo marcado también por las decisiones arbitrales. Un gol de Nacho Pussetto fue anulado por posición adelantada, y varios jugadores recibieron amonestaciones, como Maravilla Martínez y Bruno Zuculini, que deberán cuidarse para los próximos encuentros. El público se mostró crítico y dejó sentir su descontento con el resultado final, en un Cilindro donde se vivieron cinco minutos de adición llenos de suspenso.

Con este empate, Racing e Independiente suman un punto cada uno, mientras que el clásico dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas: oportunidades desperdiciadas, emociones fuertes y un público que se fue del estadio con bronca, esperando una revancha en los próximos enfrentamientos.