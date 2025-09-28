Vietnam se prepara para enfrentar la llegada del tifón Bualoi, que amenaza con impactar el centro del país este domingo, provocando la evacuación de casi 250.000 personas y el cierre de cuatro aeropuertos costeros, incluido el de la ciudad de Danang.

Las autoridades vigilan de cerca la trayectoria de la tormenta, que se desplaza con una velocidad casi doble al promedio, adelantando su llegada respecto a lo previsto inicialmente. La agencia nacional de meteorología advirtió que "se trata de una tormenta que se mueve rápidamente, casi el doble de la velocidad media, con una gran intensidad y una amplia zona de impacto".

El tifón Bualoi puede generar múltiples desastres naturales simultáneamente, como "fuertes vientos, lluvias torrenciales, inundaciones, riadas, deslizamientos de tierra e inundaciones costeras", según la misma agencia. Los vientos alcanzan hasta 133 kilómetros por hora, aumentando el riesgo para las zonas afectadas.

En la ciudad de Da Nang, las autoridades ordenaron la evacuación de aproximadamente 210.000 personas, mientras que en Hue, otras 33.000 personas están en proceso de ser trasladadas, principalmente residentes de áreas costeras y lagunares con alto riesgo de inundaciones. Además, en la provincia de Quang Tri, más de 1.500 personas están siendo evacuadas para evitar quedar aisladas.

Las lluvias asociadas al tifón ya han afectado zonas centrales del país. En Hue, una mujer fue arrastrada por una crecida y permanece desaparecida desde el sábado, lo que evidencia la peligrosidad de la tormenta.

Vietnam, con una extensa costa frente al mar de China Meridional, es vulnerable a tifones frecuentes que suelen causar daños severos. Recientemente, el tifón Kajiki dejó siete fallecidos, más de 30 heridos y daños significativos en viviendas y cultivos. El año pasado, el tifón Yagi provocó la muerte de aproximadamente 300 personas y pérdidas materiales valoradas en 3.300 millones de dólares.