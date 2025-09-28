Cada vez que el dólar sube, los consumos dolarizados generan preocupación entre los argentinos. Al pagar en pesos, se suman percepciones impositivas y un recargo del 30% que eleva el monto final. Para evitarlo, bancos y organismos recuerdan que es posible cancelar saldos directamente en moneda extranjera, lo que puede significar un ahorro de hasta el 23%.

Opciones disponibles para pagar consumos en dólares

1. Cancelar con dólares billete

Una de las alternativas más convenientes es abonar el saldo en efectivo. Esto puede hacerse en sucursales, cajeros automáticos o plataformas de home banking. Al hacerlo, se evita que el banco convierta el gasto a pesos y se eliminen los recargos adicionales.

2. Usar una caja de ahorro en dólares

Contar con una cuenta en moneda extranjera vinculada a la tarjeta permite configurar el débito automático desde allí. De esa manera, el gasto se descuenta directamente en dólares, sin pasar por pesificación ni percepciones impositivas.

3. Transferencias desde otra entidad

Otra posibilidad es transferir dólares desde una cuenta en otra institución bancaria hacia la vinculada a la tarjeta. Aunque requiere hacerlo con anticipación, garantiza que el saldo se cubra en divisa extranjera y no en pesos.

4. Revisar la tarjeta de débito antes de viajar

En el caso de las tarjetas de débito, es importante verificar si están asociadas a una cuenta en dólares o en pesos. En la primera opción, el consumo se descuenta directamente en dólares; en la segunda, se aplica automáticamente el recargo del 30%.

Claves para cuidar las finanzas personales

La recomendación de especialistas es planificar con antelación y elegir el método de pago más conveniente según la disponibilidad de dólares en cuenta. Evitar el recargo no solo permite un ahorro inmediato, sino que también ayuda a mantener un mayor control del gasto mensual frente a la volatilidad cambiaria.