En modo campaña, Fabián Gramajo camina los barrios de Chimbas con el objetivo de sostener el caudal de votos que logró en elecciones anteriores. El candidato a diputado nacional del espacio Fuerza San Juan aprovechó el contacto con los vecinos para criticar al gobierno nacional y a las medidas que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Fabián Gramajo visitó a los vecinos de los barrios Chimbas 2 y Mercedario, en la zona centro del departamento, allí compartió charlas y por supuesto pidió su voto de confianza para “defender todo lo que se logró en Chimbas y lo que aún falta por hacer”.

En sus encuentros, Gramajo también remarcó la importancia de acompañar siempre a los adultos mayores: “Hay quienes visitan a los jubilados solo en campaña. Nosotros creemos que hay que estar al lado de ellos todos los días, porque son la experiencia y la sabiduría de nuestra vida”.

Asimismo, se refirió a la difícil situación que atraviesan los emprendedores y pequeños comerciantes del país: “Lo que está haciendo este Gobierno Nacional es bajar la persiana, cerrar negocios y proyectos. Pero estoy convencido de que el gran corte se lo va a dar la gente en las urnas. El 26 de octubre será el veto más fuerte que recibirá Milei de la mano de los sanjuaninos y de nuestro querido Chimbas”.