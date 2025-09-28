Política > En campaña
Gramajo aprovecha la campaña para criticar al gobierno nacional
Por Marcos Ponce
En modo campaña, Fabián Gramajo camina los barrios de Chimbas con el objetivo de sostener el caudal de votos que logró en elecciones anteriores. El candidato a diputado nacional del espacio Fuerza San Juan aprovechó el contacto con los vecinos para criticar al gobierno nacional y a las medidas que lleva adelante el presidente Javier Milei.
Fabián Gramajo visitó a los vecinos de los barrios Chimbas 2 y Mercedario, en la zona centro del departamento, allí compartió charlas y por supuesto pidió su voto de confianza para “defender todo lo que se logró en Chimbas y lo que aún falta por hacer”.
En sus encuentros, Gramajo también remarcó la importancia de acompañar siempre a los adultos mayores: “Hay quienes visitan a los jubilados solo en campaña. Nosotros creemos que hay que estar al lado de ellos todos los días, porque son la experiencia y la sabiduría de nuestra vida”.
Asimismo, se refirió a la difícil situación que atraviesan los emprendedores y pequeños comerciantes del país: “Lo que está haciendo este Gobierno Nacional es bajar la persiana, cerrar negocios y proyectos. Pero estoy convencido de que el gran corte se lo va a dar la gente en las urnas. El 26 de octubre será el veto más fuerte que recibirá Milei de la mano de los sanjuaninos y de nuestro querido Chimbas”.