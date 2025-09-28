Este sábado, la Spaten Fight Night 2 en San Pablo, Brasil, se transformó en un espectáculo caótico cuando Wanderlei Silva, ex estrella de la UFC y Pride, se enfrentó a Acelino Popó Freitas, ex campeón mundial de boxeo. La pelea de exhibición, inicialmente programada como un evento deportivo, derivó en una batalla campal dentro del cuadrilátero.

Silva fue descalificado en el cuarto asalto tras acumular varias infracciones, incluyendo intentos de cabezazo. Tras la intervención del árbitro, los equipos de ambos luchadores subieron al ring y se desató un enfrentamiento físico masivo que involucró a decenas de personas. En medio del caos, Silva recibió un golpe por la espalda que lo dejó inconsciente, identificado por testigos como obra de Rafael Freitas, hijo de Popó.

Publicidad

El ex campeón de peso pesado de la UFC, Fabricio Werdum, acompañó a Silva en el hospital y relató la magnitud del incidente: “Estábamos cuatro y ellos eran más de veinte… Lanzó un puñetazo que le rompió la nariz y le dio en la nuca. Podría haber sido algo muy grave”, explicó Werdum, quien destacó la amistad de más de 25 años con Silva.

La velada también incluyó otros combates destacados, como la defensa del título mundial ligero femenino FIB por parte de Beatriz Ferreira y el triunfo de Hebert Conceicao sobre Yamaguchi Falcao en la disputa por los títulos latino y brasileño de peso supermediano.

Publicidad

El regreso de Silva al cuadrilátero en este contexto de exhibición, pocos meses después de su ingreso al Salón de la Fama de la UFC 2024, terminó marcado por la violencia y la polémica, generando repercusión inmediata en medios deportivos de todo el mundo.