En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), Aerolíneas Argentinas presentó una promoción especial que facilita la compra de boletos para vuelos dentro del país en hasta 12 cuotas sin interés.

Esta oferta estará vigente desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre y complementa los convenios existentes con más de 20 entidades bancarias, que mantienen opciones de financiación para la adquisición de pasajes hasta el 31 de octubre.

Con esta iniciativa, la aerolínea nacional busca incentivar el turismo interno a través de la ampliación de facilidades de pago y alianzas con bancos nacionales y provinciales.

Además, anticipando la temporada de verano, Aerolíneas Argentinas anunció la apertura de una nueva ruta hacia Buzios-Cabo Frío, Brasil, operativa desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 5 de abril, con dos vuelos semanales desde Aeroparque y dos desde Rosario, programados para los sábados y domingos.

Durante la FIT, que en su primera jornada reunió a 62.000 personas, el Banco Nación presentó una serie de beneficios para impulsar el consumo turístico, incluyendo descuentos de hasta el 20% y la posibilidad de financiar viajes y consumos relacionados en hasta 12 cuotas sin interés.

Daniel Tillard, presidente del Banco Nación, destacó la importancia de respaldar uno de los sectores más dinámicos de la economía y afirmó que, como principal banco del país, se decidió ampliar y fortalecer las propuestas para el turismo interno.

Según Tillard, la estrategia busca “facilitar el acceso a servicios turísticos y ampliar la clientela, permitiendo que empresas del sector y personas mayores de edad puedan convertirse, de inmediato, en clientes del Banco y acceder a las promociones disponibles”.

Las promociones están dirigidas a usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. Entre los beneficios principales se encuentra la opción de pagar en 6, 9 y 12 cuotas sin interés las compras realizadas en agencias de turismo habilitadas, siempre que las operaciones se realicen en pesos y para destinos nacionales.

En el sector hotelero, se ofrece un descuento del 10% sin límite de reintegro, junto con planes de pago en 9 y 12 cuotas sin interés mediante la billetera digital MODO BNA+.

Para gastronomía, el beneficio incluye un 20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, también a través de MODO BNA+. El alquiler de autos podrá pagarse en 6 o 12 cuotas, mientras que los balnearios cuentan con un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

Los pasajes en micros de larga distancia nacionales tendrán un 10% de descuento y la opción de 3 cuotas sin interés sin tope de reintegro. Finalmente, los productos regionales dispondrán de un 20% de descuento y la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 por tarjeta.