Un serio incidente diplomático sacudió la relación entre Venezuela y el Vaticano luego de que autoridades del régimen de Nicolás Maduro le confiscaran el pasaporte oficial al cardenal Baltazar Porras en el aeropuerto internacional de Caracas, impidiéndole abordar un vuelo con destino a España. El hecho ocurrió hace dos días y generó una inmediata condena por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana.

El purpurado, arzobispo emérito de Caracas, denunció además malos tratos por parte de funcionarios migratorios. La situación tomó relevancia internacional al tratarse del primer conflicto externo que enfrenta el papa León XIV desde el inicio de su pontificado.

Según relató el propio cardenal, un funcionario de Migraciones tomó su pasaporte emitido por la Santa Sede y, tras consultar con superiores, le informó que el documento “presentaba problemas”, negándole la posibilidad de viajar. Cuando intentó dejar constancia de lo sucedido, fue advertido de que podría ser detenido.

“Me dijo que el pasaporte presentaba problemas y que ellos no podían hacer nada”, expresó Porras en un mensaje enviado a los obispos venezolanos, difundido luego por Vatican News. El cardenal agregó que situaciones similares se repiten con frecuencia: “En dos oportunidades me dijeron que aparezco difunto”, señaló al describir los obstáculos habituales que enfrenta al pasar por Migraciones.

El episodio ocurrió en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tras impedirle abordar el vuelo, las autoridades se negaron a devolverle el pasaporte, obligándolo a retirarse del lugar sin el documento. “Es algo que duele porque atenta contra los derechos que tenemos como ciudadanos”, afirmó, remarcando que el hecho ocurrió en el Día Mundial de los Derechos Humanos.

Porras aprovechó el mensaje para enviar una reflexión con tono crítico hacia el gobierno de Nicolás Maduro. “La fuerza está en la fragilidad de la verdad que se construye en paz, sin violencias y sin abusos”, expresó, deseando además que “este incidente desagradable no sea el pan nuestro de los que no tienen rostro ni padrinos”.

Cabe recordar que el cardenal había denunciado en octubre pasado, durante una intervención en Roma, la “militarización” de Venezuela, la persecución a la disidencia y la violación de derechos humanos de los presos políticos, calificando la situación del país como “moralmente inaceptable”.

Mientras desde el Vaticano reina el silencio oficial, fuentes eclesiásticas indicaron que la Santa Sede responderá “sin apuros ni dilaciones”. En paralelo, organismos de derechos humanos reclamaron la restitución inmediata del pasaporte y denunciaron un nuevo acto de arbitrariedad del régimen venezolano.