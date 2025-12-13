Tras el accidente que involucró a tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata sobre la Ruta Nacional 8, mientras se dirigían a Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura, Juan Sebastián Verón salió con dureza a cuestionar a la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque el siniestro no dejó heridos de gravedad, el episodio generó fuerte preocupación y reavivó el conflicto entre el club platense y la conducción del fútbol argentino.

Horas después de lo ocurrido, el presidente de Estudiantes utilizó sus redes sociales para expresar su malestar. En una historia publicada en Instagram, sobre el comunicado oficial difundido por la institución, Verón apuntó directamente contra la AFA y denunció una falta de consideración hacia los hinchas que deben movilizarse largas distancias para acompañar a sus equipos en instancias decisivas.

Publicidad

El posteo de Verón. (Gentileza)

“La falta de empatía con el hincha y socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias”, escribió la Brujita en un mensaje cargado de enojo. El cierre del posteo mantuvo un tono irónico y filoso: “Después te venden que ‘el clu’ es de los socios”, arremetió, profundizando su crítica a la dirigencia del fútbol argentino.

El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando los micros impactaron entre sí por alcance, y dejó como saldo tres personas con heridas leves. Todos los afectados fueron asistidos y el contingente pudo retomar el viaje horas después, aunque el episodio dejó una fuerte marca en el entorno Pincha.

Publicidad

El descargo de Verón se da en un contexto de tensión creciente entre Estudiantes y la AFA. El vínculo se deterioró en los últimos meses, especialmente tras la decisión de consagrar campeón de la liga al equipo que finalizó primero en la tabla anual, lo que benefició a Rosario Central.

El conflicto escaló aún más luego del histórico pasillo de campeón que Estudiantes le realizó al Canalla en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Clausura. Aquella acción derivó en sanciones del Tribunal de Disciplina contra Verón y el plantel, marcando un punto de quiebre en la relación.

Publicidad

El choque de los micros en la ruta actuó como un nuevo disparador de un enfrentamiento que, lejos de apaciguarse, suma capítulos cada vez más tensos y expone un malestar profundo entre el club platense y la conducción del fútbol argentino.