Horóscopo hindú de febrero 2026: el mensaje del karma para cada signo

El mes de febrero de 2026 se presenta bajo una influencia energética que invita al orden interno más que a la acción externa. Según explica el maestro Deepak Ananda, referente en Astrología Védica: “Febrero 2026 llega con una energía intensa y reveladora. No es un mes para correr ni para forzar resultados, sino para mirar hacia adentro, revisar decisiones y ordenar emociones”. El especialista añade que “este período propone un trabajo profundo de conciencia, madurez y alineación interior”.

A continuación, las predicciones y consejos del experto para cada signo:

Mesha (Aries) “¡Qué mes, Mesha!”, exclama el maestro. Mangala exige dirección y Shani madurez emocional.

Qué hacer: Movimientos lentos y conscientes como caminatas largas.

Qué evitar: Decisiones en caliente o promesas incumplibles.

Vrishaba (Tauro) “¡Mes profundo para vos, Vṛiṣabha!”. Se mueven emociones ligadas a la seguridad y el dinero.

Qué hacer: Ordenar finanzas, papeles u objetos acumulados.

Qué evitar: Gastar o comer para tapar emociones.

Mithuna (Géminis) “¡La mente, Geminis, la mente!”. Es un tiempo de elecciones importantes donde se debe evitar el ruido de Rahu. “¿Un consejito de un astrólogo amigo?: Ojo con decir sí a todo”, advierte Ananda.

Qué hacer: Escribir ideas e intuiciones como ancla.

Qué evitar: Hablar de más o revelar planes antes de tiempo.

Karka (Cáncer) Un período de hipersensibilidad y sabiduría donde historias familiares piden cierre.

Qué hacer: Rituales de agua y limpieza simbólica del hogar.

Qué evitar: Cargar problemas ajenos o rescatar a quien no lo pidió.

Simha (Leo) Se busca autenticidad, no aplausos. El experto aconseja: “¡Aprovechá ese mágico proceso de aprendizaje-enseñanza”.

Qué hacer: Liderar desde el ejemplo silencioso.

Qué evitar: Dramatizar conflictos o buscar validación constante.

Kanya (Virgo) Ideal para exámenes o entrevistas laborales por la agudeza mental que aporta Budha.

Qué hacer: Revisar un hábito diario con honestidad y sin obsesión.

Qué evitar: Autocrítica constante y corrección compulsiva de otros.

Tula (Libra) Mes para mirar vínculos con honestidad y justicia emocional.

Qué hacer: Ordenar prioridades afectivas y revisar pactos.

Qué evitar: Postergar decisiones esperando que el otro adivine qué necesitás.

Vrischika (Escorpio) Transformación profunda donde lo que no sea auténtico caerá por su cuenta.

Qué hacer: Permitir cierres conscientes y finales necesarios.

Qué evitar: Intentar controlar escenarios para evitar sentir pérdida.

Dhanu (Sagitario) “¡Bajar el ritmo es la consigna, Sagitario!”. Shani exige responsabilidad sobre las promesas hechas.

Qué hacer: Transformar metas grandes en pasos concretos.

Qué evitar: Exagerar el optimismo o minimizar obstáculos.

Makara (Capricornio) “¡Hora de mirar al espejo del alma, querido Makara!”. El trabajo interno pesará tanto como el externo.

Qué hacer: Redefinir objetivos profesionales desde un sentido profundo.

Qué evitar: Endurecerse emocionalmente o cerrarse al apoyo.

Kumbha (Acuario) Estimulación de ideas innovadoras pero con necesidad de compromiso real.

Qué hacer: Comprometerse con una causa concreta y sostenida.

Qué evitar: Dispersarse en teorías sin aplicación real.

Meena (Piscis) “Mes para hacer Ommmm, querído Piscis”. La intuición se expande para ver más allá de lo evidente, “¿se entiende?”, consulta el astrólogo.