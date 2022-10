La denuncia contra el intendente Rubén García, que presentó el sindicato Suoem hace unas semanas debía ser tratada en la comisión pertinente del Concejo Deliberante de Rawson para darle lugar o no a la misma. Pero este paso fundamental no se pudo concretar esta semana por el ausentismo de los ediles que llevó a que no se reuniera el quórum necesario.

La cita debió concretarse el jueves pasado y había tomado mucha importancia porque se debía tratar el descargo del gremio municipal ante las idas y venidas del acuerdo paritario que se firmó a mediados de este año y que tuvo su punto culmine hace unas semanas cuando el Jefe Comunal lanzó un decreto que el sindicato denunció como ilegal por "tomarse atribuciones que le corresponden al Concejo Deliberante". Por esto es que, luego de ingresar al recinto el descargo del Suoem hace dos semanas, se decidió enviarlo a la comisión de Asuntos Legales y Constitucionales para que defina los pasos a seguir.

Publicidad

Pero, según contó el concejal opositor Pedro Calvo, "no logramos la asistencia mínima de ediles a pesar de que junto a la presidente del bloque Con Vos (NdR: María Verónica Benedetto) estuvimos presentes". El edil contó que los ausentes fueron los legisladores que son parte del oficialismo y que decidieron no asistir, exceptuando a Elio Frack.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Justamente Frack, presidente de la comisión, le contó a DIARIO HUARPE que "como siempre hacemos lanzamos el aviso de la convocatoria para la reunión 24 horas antes, es decir que no hubo nada distinto a otras veces. Pero hubo muchos ediles del oficialismo y la oposición que no pudieron concurrir y se justificaron diciendo que tenían compromisos institucionales previstos con anterioridad".

La importancia de la reunión de comisión fallida se da en el contexto de una disputa entre Suoem y el intendente Rubén García que llegó al punto que el gremio advirtió que si no hay solución rápida lo denunciará penalmente por falta de deberes de funcionario.

El enfrentamiento es porque, dicen del gremio, García incumplió con el compromiso desocupar las vacantes en categorías superiores de los empleados municipales y generó que los roces aumenten al punto en que hubo paro de parte de los trabajadores sindicalizados que generó un caos en el cumplimiento de los servicios del municipio.

Publicidad

Esto llevó a que haya reuniones en la Subsecretaría de Trabajo en las que, luego de varios días de discusión, se logró llegar a un acta acuerdo en el que el representante del municipio expresó que se comprometían a iniciar a la recategorización de todos los trabajadores de planta que cumplían con los requisitos para hacerlo.

Pero la última gota que rebalsó el vaso fue que García decidió emitir un decreto con los ascensos y esto, afirman desde el Suoem, incumple con las normas que específicamente expresan que el Ejecutivo no puede tomar decisiones en este ámbito, ya que es resorte del Concejo Deliberante.