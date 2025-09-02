Departamentales > Imperdible
Rawson se llena de música con el Festival Nacional de Coros
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Rawson se prepara para vivir una experiencia única con el Festival Nacional de Coros “Rawson Nos Une”, un evento que promete emocionar con la fuerza y la armonía de las voces.
La cita será durante dos jornadas: el sábado 6 de septiembre a las 20:00 en el Centro de Convenciones “Libertadores de América” y el domingo 7 de septiembre a las 18:30 en el Auditorio Juan Victoria. Ambos encuentros contarán con la presencia de destacados elencos corales de distintas provincias del país.
Entre los participantes estarán el Coro Municipal de Rawson, dirigido por Carlos Stancoff; Coral Huayquerías de Mendoza, bajo la dirección de Carina Chinigioli; Coral Ausonia, dirigido por Cristina Ferrero; Coro Mudap, a cargo de Ricardo Bazzetti; Coro Alma de Canto, nuevamente con Stancoff; Qantu Coral, dirigido por Mariana Gabriele Oro; y la Agrupación Coral Municipal General Arenales de Buenos Aires, con la dirección de Guillermo Arroyo.
Con entrada libre y gratuita, este festival será una oportunidad para disfrutar del talento coral nacional en un espacio que celebra la diversidad artística y la integración.