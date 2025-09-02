La Municipalidad de Rawson se prepara para vivir una experiencia única con el Festival Nacional de Coros “Rawson Nos Une”, un evento que promete emocionar con la fuerza y la armonía de las voces.

La cita será durante dos jornadas: el sábado 6 de septiembre a las 20:00 en el Centro de Convenciones “Libertadores de América” y el domingo 7 de septiembre a las 18:30 en el Auditorio Juan Victoria. Ambos encuentros contarán con la presencia de destacados elencos corales de distintas provincias del país.

El Festival se denomina "Rawson Nos Une". Foto: Gentileza.

Entre los participantes estarán el Coro Municipal de Rawson, dirigido por Carlos Stancoff; Coral Huayquerías de Mendoza, bajo la dirección de Carina Chinigioli; Coral Ausonia, dirigido por Cristina Ferrero; Coro Mudap, a cargo de Ricardo Bazzetti; Coro Alma de Canto, nuevamente con Stancoff; Qantu Coral, dirigido por Mariana Gabriele Oro; y la Agrupación Coral Municipal General Arenales de Buenos Aires, con la dirección de Guillermo Arroyo.

Con entrada libre y gratuita, este festival será una oportunidad para disfrutar del talento coral nacional en un espacio que celebra la diversidad artística y la integración.