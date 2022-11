Tal como lo viene haciendo con los representantes de los diferentes sectores sociales, económicos, agrícolas e industriales de la provincia de San Juan, después de la presentación oficial del documental y la revista “Agua, guía para entender la Sequía”, esta semana el equipo de DIARIO HUARPE compartió un nuevo espacio de diálogo en sala de reuniones del medio. Esta vez con el sector social de San Juan.

“Participar de esta charla ha sido muy interesante. Agradezco por darnos un lugar. Después de tantos no, recibir un sí es una caricia”, dijo Juanita Padilla de la Asamblea Jáchal No se Toca.

En la oportunidad estuvieron presentes Laura Vera, representante de Amas de Casa del País; Saúl Zeballos y Juanita Padilla de la Asamblea Jáchal No se Toca; Andrés Santalucía, docente y presidente de la Federación de Fútbol Constructivo; Nadia Gómez, Consejera de la comunidad Warpe de la provincia de San Juan y representante del Cono Sur en el comité permanente de Pueblos indígenas del Consejo de Administración Forestal; y Estefanía Calivar, de la comunidad Diaguita de Valle Fértil.

Tras ver el documental, el espacio de diálogo se abrió y los presentes expresaron sus ideas, pareceres y conceptos. Y fue Saúl Zeballos quien comenzó la charla planteando su preocupación por el cuidado de los glaciares y zonas de periglaciares.

"Es que en el actual contexto de crisis hídrica, como explican los especialistas, son los que están aportando el agua para que los ríos de las cuencas no se sequen. Además, si bien es verdad que hay un calentamiento global en el mundo, en San Juan tenemos un calentamiento local producto de la actividad minera en la cordillera que termina impactando directamente en estas fuentes de agua que hoy permiten paliar la crisis hídrica”, dijo.

Luego agregó: “Me preocupa sobremanera que los proyectos mineros estén en las nacientes de las cuencas hídricas de San Juan, porque ellos tienen asegurada el agua y nosotros, que vivimos abajo, no. Por eso estamos pidiendo que se reconsidere la instalación de este tipo de proyectos en nuestra cordillera. Por eso estamos pidiendo que ante el actual contexto de crisis hídrica, se controle con caudalímetros el uso del agua y que no les den más concesiones porque si estamos en crisis hídrica y no están dando concesiones a los agricultores, que tampoco se las den a la minería”.

Por su parte, y casi en la misma sintonía que Zeballos, la representante de las comunidades Warpe de San Juan manifestó que la gran diferencia entre el uso minero y el agrícola es que esta última produce comida y maneja otro sistema de comercialización que potencia al pequeño productor y a los productores de los pueblos originarios. Dos actores que el Código del Agua no los contempla, recordó.

“El agua la manejan los terratenientes. Son ellos los que todavía deciden qué se hace con el agua. Y lamentablemente los sanjuaninos no tenemos acceso a lo que está pasando en la cordillera, cuando esos datos son información pública”, dijo. “Mucho de lo que está pasando con la sequía, es por la intervención del hombre y la no regulación del Estado”, agregó.

Gómez recordó que todavía en la provincia hay muchas comunidades que están ubicadas en la periferia del Gran San Juan, que dependen del agua que los municipios les llevan. Y en ese marco cree necesario debatir sobre la construcción de diques en los lechos de los ríos.

“Si siguen construyendo diques y se sigue secuestrando el agua sin contemplar el caudal ecológico, el agua no va a llegar a las comunidades y a los ambientes que la necesitan. Es más, existe una legislación a nivel internacional, certificada por la provincia, que no sólo habla de los derechos de la comunidades indígenas, sino también de las comunidades locales, que deben ser consultadas ante cualquier obra de estas características”, consideró.

En este marco de diálogo, en el cual se intercambiaron opiniones, la representante de Amas de Casa del País puso en valor el material científico periodístico presentado por DIARIO HUARPE, al considerarlo una gran herramienta para lograr el cambio cultural que se necesita.

“Lo que no se conoce, lo que se esconde, no existe”, expresó Vera. “Nosotros vemos al agua como un alimento que produce otros alimentos y en eso hay que hacer la distinción. Cuando se señala a la agricultura como el mayor consumidor, hay que explicar que la mayor parte se la lleva la vitivinicultura y la olivicultura y sólo el 5% está designado a la agricultura comestible. Por eso nosotros decimos que hay que humanizar el consumo del agua”.

También Vera cree necesario lograr una eficiencia en el consumo humano del agua, al igual que en el consumo eléctrico. “Son dos aspectos que nosotros los consideramos de importancia para generar ese cambio cultural que necesitamos. Creo que acá se requieren políticas públicas para que San Juan vuelva a ser el gran productor de alimentos. Creo que esto, en los ámbitos donde se toman las decisiones, no se está discutiendo desde esa perspectiva”.

Si bien la situación en Valle Fértil es otra, porque del otro lado de la sierra del este sanjuanino dependen de las lluvias que provienen del Océano Atlántico, Estefanía Calívar cree que el problema planteado atraviesa a todos por igual.

“Yo veo acá y allá (por Valle Fértil) que no hay conciencia del valor del agua como recurso indispensable para la vida. Creo que a pesar de que somos parte del problema, también somos parte de la solución. Créanme que este trabajo que ustedes como medio de comunicación han realizado, no es en vano, porque esto sirve como disparador”, manifestó.

La representante de la comunidad Diaguita contó que en Valle Fértil, no están al margen de los problemas que se generan en relación con la administración y distribución del agua.

“En nuestro departamento necesitamos más reservorios de agua y principalmente que se hagan estudios de las aguas subterráneas. También necesitamos que se bajen los costos de la energía eléctrica para que los productores puedan bombear agua sin perder sus ganancias. Necesitamos que se construya un acueducto desde Usno a San Agustín para tenerlo como otra fuente de agua diferente a la que hoy usamos del dique San Agustín. Necesitamos que se garanticen las obras de extracción, tratamiento y distribución del agua a las comunidades rurales, justamente para que estas puedan seguir viviendo en el lugar que los vio nacer. Y necesitamos que se estimulen las costumbres de siembra, porque estamos perdiendo esa cultura”, manifestó.

Por último, el docente y presidente de la Federación de Fútbol Constructivo, Andrés Santalucía, dijo que el agua determina la vida a futuro y “ojalá que este material pueda tener una importante difusión en las escuelas, porque esto tiene que llegar a niños y jóvenes. Y es importante también que todo este contenido tenga una bajada pedagógica”.

El espacio de diálogo en frases

Saúl Zeballos

Saúl Zeballos.

“Yo estaría muy contento si esto que ustedes están generando acá se hiciera en los lugares donde se toman las decisiones”.

Laura Vera

Laura Vera.

“Creo que hay que trabajar en lo urgente y en lo necesario. Lo urgente, todo lo relacionado con el agua y lo necesario, el cambio profundo en lo cultural".

Nadia Gómez

Nadia Gómez.

“Creo que a la hora de tomar decisiones sobre el agua, me parece fundamental que se escuche a los que están afectados por esta problemática”.

Juanita Padilla

Juanita Padilla.

“Yo he visto en Jáchal pelearse entre hermanos por el agua y eso me da mucha angustia. Me da mucha tristeza, porque sé que esos hermanos viven de la agricultura y necesitan el agua. Dignifiquemos a nuestros hermanos que necesitan el agua”.

Estefanía Calívar

Estefanía Calivar.

“Creo que tenemos un recurso importante y no lo estamos utilizando ni optimizando como se debe”.

Andrés Santalucía

Andrés Santalucía.

“Estos espacios en los que hoy me ha tocado participar me parecen fundamentales para nutrirse de diferentes experiencias, incorporar información muy importante de profesionales y expertos que no necesariamente están titulados de distintos sectores”.