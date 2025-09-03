Roger Waters, histórico miembro de Pink Floyd, volvió a encender la polémica con declaraciones que no pasaron desapercibidas. En diálogo con el pódcast Independent Ink, el músico británico cargó contra el fallecido Ozzy Osbourne, a quien acusó de haber contribuido con “cien años de idioteces y tonterías” a la cultura occidental.

Mientras hablaba sobre cómo las figuras del entretenimiento pueden desviar la atención de los problemas políticos, Waters ironizó: “¿Cómo podemos dejar esto de lado? Lo haremos con Taylor Swift, con los chicles, con el trasero de Kim Kardashian… o con Ozzy Osbourne, que acaba de morir, bendito sea, en ese estado en el que estuvo toda su vida, nunca lo sabremos”.

Publicidad

Lejos de detenerse ahí, también apuntó contra la música del ícono del heavy metal: “La música, no tengo ni idea, me importa una mierda. No me importa Black Sabbath, nunca me importó, no me interesa. ‘¡¡¡Wahhhh!!!’”, dijo imitando de forma burlesca a Ozzy. Incluso bromeó con sus recordadas excentricidades: “Morder las cabezas de los pollos o lo que sea que hagan. No podría importarme menos”.

Al corregirlo y recordarle que Ozzy en realidad mordió la cabeza de un murciélago, Waters replicó: “Dios mío, eso es aún peor. No sé, ¿es peor morderle la cabeza a un murciélago o a un pollo?”.

Publicidad

Las palabras no tardaron en generar reacción. Jack Osbourne en su stories de Instagram, posteo: "Hey Roger Waters - vete a la mierda. Qué patético y desubicado te has vuelto. La única forma que tienes de llamar la atención es vomitando gilipolleces en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un cabrón, gracias por darle la razón".