Ropa desde $7.000: la oferta chilena que llega con envío gratis a Argentina

Una de las tiendas de ropa más populares y económicas de Chile, Tricot, acaba de desembarcar oficialmente en Argentina con su sitio web en pesos argentinos y envíos a todas las provincias del país. La novedad entusiasma especialmente a los consumidores mendocinos, acostumbrados a cruzar la cordillera en busca de precios más convenientes.

Año tras año, miles de argentinos -y particularmente mendocinos- deciden cruzar al país trasandino para comprar artículos para el hogar, tecnología, ropa y calzado. Este flujo comercial encuentra ahora una alternativa digital con el lanzamiento de la plataforma de venta online de Tricot para Argentina, con despacho directo desde Chile.

¿Cómo comprar en Tricot desde Argentina?

El proceso de compra es sencillo:

Crear una cuenta en el sitio web Tricot Argentina. Seleccionar los productos deseado. Completar los datos de envío. Elegir el método de pago.

La plataforma acepta tarjetas Visa y MasterCard (crédito y débito) y Mercado Pago, aunque por el momento no permite pagar en cuotas.

Precios, envíos y costos de importación

Tricot ofrece una gran variedad de productos a precios accesibles:

Remeras desde $7.990

Sandalias desde $14.990

Camisas desde $13.990

Los envíos son gratuitos para compras superiores a $50.000 y el despacho cubre todas las provincias excepto Tierra del Fuego, a través de couriers privados como DHL.

Según la empresa, los costos de importación se calculan automáticamente al ingresar la dirección del cliente, de acuerdo con las normativas aduaneras vigentes. Por ejemplo, una compra de aproximadamente $53.000 con envío a Mendoza tiene un costo adicional de unos $8.000 por importación.

Los tiempos de entrega varían entre dos y diez días hábiles, dependiendo de la zona del país. Esta nueva opción de compra internacional simplifica el acceso a productos de moda chilenos, ofreciendo una alternativa digital al tradicional cruce de frontera para hacer compras.