Paritarias metalúrgicos: cuál será el salario mínimo desde enero de 2026 tras el acuerdo

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró el acuerdo salarial correspondiente al período que abarca desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, estableciendo aumentos remunerativos y sumas fijas escalonadas para los trabajadores del sector metalúrgico.

Este acuerdo, vigente desde septiembre de 2025, está a la espera de la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo para su plena aplicación. Según lo pactado, el incremento salarial se aplicará hasta marzo de 2026, incluyendo una cláusula de revisión prevista para mediados de marzo de ese año.

Publicidad

El acta fue firmada por el secretario general de la UOM, Abel Furlán, junto a los representantes paritarios del sindicato y las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA. El convenio abarca la Rama 17 y la totalidad de la actividad metalmecánica, excepto la Rama 21, que corresponde al sector siderúrgico.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el establecimiento del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) en $1.004.438 a partir de enero de 2026, que funcionará como un piso salarial mensual para los trabajadores metalúrgicos. Este monto incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, salvo las horas extras, y no forma parte del salario básico ni afecta indemnizaciones.

Publicidad

El convenio establece un aumento total del 14% remunerativo junto con sumas no remunerativas por un total de $160.000, que se abonarán de forma escalonada durante la vigencia del acuerdo.

Es importante destacar que la aplicación efectiva de estos incrementos dependerá de la homologación oficial. Hasta que la Secretaría de Trabajo no apruebe el acuerdo, las empresas no estarán obligadas a abonar ni los aumentos remunerativos ni las sumas fijas acordadas.