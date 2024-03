El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que cada vez más escuelas de San Juan piden copa de leche para sus chicos. Desde la cartera social explicaron que esto se debe a que las instituciones escolares están notando que sus alumnos tienen más necesidad de una ayuda alimentaria, a esto se sumó que unos 13.000 alumnos que iban a escuelas privadas se pasaron a la enseñanza pública.

Hace ya algunos días el ministro de Familia, Carlos Platero, realizó declaraciones públicas en las que afirmó que tenían relevado que carca de 13.000 estudiantes se pasaron a las escuelas públicas desde el inicio de las clases y no descartó que este número pueda seguir creciendo debido a que los padres que tengan dificultades para pagar la cuota de colegios privados los pasarán a la escuela pública.

En este sentido, Cristina Cardozo, directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, explicó a DIARIO HUARPE que por estos están manteniendo contacto permanente con los funcionarios del ministerio de Educación para tratar de determinar cuál es la matrícula total de las escuelas y, en función de este número, determinar si se podrá dar algún tipo de asistencia alimentaria al alumnado.

La funcionaria agregó que, según algunas proyecciones, "se espera que haya entre un 15 y un 20% más de alumnos sería el incremento de la matrícula por los chicos de las escuelas privadas que se pasarán a la escuela pública", explicó. Además, agregó que al incremento en la matrícula de las escuelas públicas se suma que se ha presentado el caso de escuelas que no tenían copa de leche y ahora la solicitaron debido a la situación económica difícil del alumnado.

Fue justamente sobre este grupo de escuelas que se han sumado al pedido de copa de leche, que en algunos casos formularon ya en la gestión anterior, que la directora dijo que seguirán estudiando el tema para ver si las pueden incluir en la asistencia oficial que coordina la cartera de Familia.

Mientras se está estudiando el tema de las copas de leche, lo que sí está garantizado es el alimento para todos los comedores escolares que funcionan en las escuelas de jornada completa y en los albergues. En este caso los alimentos se pagan directamente con fondos provinciales, ya que el gobierno nacional que lidera Javier Milei no ha enviado fondos para ayudar en este tema.

Cardozo explicó que cada ración tiene un costo promedio de unos $600 y agregó que de este monto la Nación pagaba $244, pero desde hace un tiempo que no llega este dinero por lo que la provincia afrontará el gasto. "No tenemos respuesta de Nación si seguiremos o no con este programa", aseveró la funcionaria.

En medio de este panorama, Cardozo contó que se suma otro factor y es que cada vez más chicos en los comedores piden que les repitan la ración. La funcionaria explicó que en el caso de las escuelas albergues, los niños tienen las cuatro comidas y "se encuentran más contenidos". Pero en las escuelas de jornada completa se da que muchos chicos no se pudieron alimentar bien en casa y piden más comida en la escuela.

Coordinación y capacitación

Cardozo aseguró que es importante el trabajo coordinado con el ministerio de Educación y contó que recientemente ella se reunió con la secretaria de la cartera educativa y con las directoras de las 17 escuelas albergue para definir políticas a seguir y el manejo de proveedores, entre otras cuestiones.

A esto se suma que el área de Familia está preparando una gran capacitación para todos los responsables del manejo de alimentos. Se trata de un curso que contará con certificación oficial y se dictará de manera presencial en el Gran San Juan y vía on line en los departamentos alejados.

En números