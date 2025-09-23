La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y el Instituto Hortícola Semillero Provincial (INSEMI), avanza con un operativo de control en cultivos semilleros del Valle de Tulum. Hasta el momento, se fiscalizaron más de 600 hectáreas, lo que equivale al 75% de la superficie declarada por los productores.

Los controles se enfocan en producciones de cebolla, zanahoria y banching, con el objetivo de garantizar la calidad de las semillas y el cumplimiento de las normativas vigentes que rigen la actividad.

El trabajo de campo se lleva adelante en los departamentos de Angaco, San Martín, 25 de Mayo, Caucete, Albardón, Zonda, Ullum y Rivadavia. Según informaron desde la cartera agrícola, las tareas son ejecutadas por el equipo técnico del INSEMI, que mantiene una presencia activa en los lotes para asegurar la transparencia del proceso productivo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas fiscalizaciones resultan clave para sostener la competitividad del sector semillero, que en San Juan representa una de las actividades de mayor crecimiento en los últimos años.