San Juan llega con ventaja al plan nacional de Matemática 2026 gracias a un año de trabajo anticipado

El sistema educativo argentino pondrá en marcha en 2026 una nueva etapa de trabajo colaborativo tras la aprobación del Compromiso Federal por la Matemática, una política impulsada por la Secretaría de Educación de la Nación para mejorar los aprendizajes en esta asignatura fundamental. En este escenario, San Juan no partirá de cero, ya que el Ministerio de Educación provincial había iniciado en 2025 un trabajo previo de fortalecimiento en Matemática, el cual se convertirá ahora en la base para implementar los lineamientos nacionales.

La iniciativa del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, propone para el año en curso una estrategia común entre Nación y provincias, con objetivos compartidos y planes jurisdiccionales específicos, dando continuidad al Compromiso Federal por la Alfabetización. Esta propuesta fue aprobada en la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), encabezada por el secretario nacional Carlos Torrendell, con la participación de los 24 ministros provinciales.

El trabajo anticipado de San Juan en 2025

Aún sin poder anticipar este acuerdo a nivel nacional, el Ministerio de Educación de San Juan ya había impulsado el año pasado acciones específicas para fortalecer la enseñanza de la Matemática como parte de sus objetivos de gestión.

“No hay matemática sin lenguaje, ni lenguaje sin pensamiento matemático”, señaló la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, quien junto a la secretaria de Educación, Mariela Lueje, representó a San Juan en el CFE.

Durante 2025, la cartera educativa provincial trabajó con equipos técnicos y el acompañamiento de un especialista, abordando contenidos, estrategias didácticas y enfoques pedagógicos directamente vinculados a las necesidades de las aulas. Los trayectos de formación incluyeron talleres situados y en servicio, con una dinámica que promovió la formación de comunidades de aprendizaje mediante un enfoque que priorizó experiencias significativas y auténticas.

Este proceso, que involucró a diferentes actores del sistema educativo provincial del segundo ciclo de Primaria en toda la provincia, se erige ahora como una base concreta para la implementación del Compromiso Federal por la Matemática, articulando la experiencia local con la política nacional.

Los ejes del Compromiso Federal aprobado

El documento consensuado a nivel federal parte de un diagnóstico crítico sobre la enseñanza y los aprendizajes en Matemática y establece una hoja de ruta con foco prioritario en el segundo ciclo de la escuela primaria y el ciclo básico de la secundaria.

Entre sus ejes centrales se incluyen:

La enseñanza situada, contextualizada en los problemas reales del aula. La formación docente continua, específica y en servicio. El desarrollo de materiales pedagógicos actualizados y pertinentes.

El objetivo final es generar mejoras sostenidas en las prácticas de enseñanza y ampliar las oportunidades educativas en todo el país, reconociendo a la Matemática como una competencia clave para el desarrollo del pensamiento lógico y la inserción social de los estudiantes.

Con el trabajo base ya iniciado, San Juan se prepara para articular desde marzo de 2026 su experiencia local con la estrategia nacional, buscando potenciar el impacto de las políticas educativas en uno de los núcleos de aprendizaje más desafiantes y esenciales del sistema.