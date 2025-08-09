Dos procedimientos llevados adelante este jueves 7 de agosto por personal de la Unidad Rural N°4 en Sarmiento finalizaron con el secuestro de aves protegidas y herramientas que figuraban en causas por robo. Uno de los operativos incluyó la aprehensión de un hombre y la apertura de un expediente contravencional.

El primero de ellos se desarrolló a las 09:30 en una vivienda ubicada sobre Ruta 40, a 400 metros al sur de la Ruta 351, en la zona de San Carlos. Allí, efectivos policiales dieron cumplimiento a una orden firmada por la jueza María Eugenia Barassi. Durante la inspección se encontraron dos gallaretas de escudete rojo (Tagua), dos estructuras metálicas y tres boleadoras. El residente, identificado como Juan Alberto Jurado González, fue detenido en el lugar, mientras que las aves fueron entregadas a la Dirección de Medio Ambiente.

Cerca de las 11:00, el segundo allanamiento tuvo lugar en una propiedad del barrio Sarmiento 3. En el interior, los uniformados hallaron dos loros barranqueras, un comecebo andino y tres jilgueros, todos en cautiverio, que también fueron retirados por personal especializado para su resguardo.

En este mismo domicilio se encontraron herramientas que, tras ser cotejadas con denuncias previas, resultaron tener relación con dos robos. Por indicación del ayudante fiscal Cristian Catalano, de la UFI contra la Propiedad, se procedió al secuestro de una máquina de soldar Halley sustraída el 5 de agosto y, por orden del fiscal Gustavo Mendoza, se incautaron además una amoladora Daewoo y una llave francesa Metz vinculadas a un hecho ocurrido el 4 de agosto.

Las herramientas secuestradas en el allanamiento.

Desde la Unidad Rural destacaron la intervención conjunta de la Policía, la Justicia y Medio Ambiente para abordar casos de tenencia ilegal de fauna y recuperar bienes sustraídos. Los elementos quedaron a disposición judicial y las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.