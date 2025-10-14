Un incendio dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales del departamento Santa Lucía encendió las alarmas durante la siesta de este martes y generó preocupación entre los vecinos de la zona. El siniestro se desató en las instalaciones ubicadas sobre calle 12 de Octubre, entre Libertador y Carlos Pellegrini, donde rápidamente se desplegó un operativo de emergencia.

La zona afectada. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Efectivos de los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía llegaron al lugar y trabajaron intensamente para contener las llamas, logrando evitar un desastre mayor. Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado antes de que pudiera expandirse a otras áreas de la planta.

Personal de bomberos voluntarios. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

De acuerdo con las primeras informaciones, las autoridades investigan las causas del siniestro y no descartan que el incendio haya sido intencional. Fuentes policiales señalaron que se descarta un accidente, dado que los indicios recolectados apuntarían a una posible acción deliberada.

Además del personal de bomberos, acudieron al sitio efectivos motorizados de la Policía de San Juan, quienes aseguraron el perímetro y colaboraron con las tareas de peritaje. Hasta el momento no se registraron heridos ni daños materiales de gran magnitud, aunque la investigación continúa para determinar el origen exacto del fuego.