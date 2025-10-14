Policiales > Alarma
Se desató un incendio en la planta de tratamiento en Santa Lucía
POR REDACCIÓN
Un incendio dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales del departamento Santa Lucía encendió las alarmas durante la siesta de este martes y generó preocupación entre los vecinos de la zona. El siniestro se desató en las instalaciones ubicadas sobre calle 12 de Octubre, entre Libertador y Carlos Pellegrini, donde rápidamente se desplegó un operativo de emergencia.
Efectivos de los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía llegaron al lugar y trabajaron intensamente para contener las llamas, logrando evitar un desastre mayor. Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado antes de que pudiera expandirse a otras áreas de la planta.
De acuerdo con las primeras informaciones, las autoridades investigan las causas del siniestro y no descartan que el incendio haya sido intencional. Fuentes policiales señalaron que se descarta un accidente, dado que los indicios recolectados apuntarían a una posible acción deliberada.
Además del personal de bomberos, acudieron al sitio efectivos motorizados de la Policía de San Juan, quienes aseguraron el perímetro y colaboraron con las tareas de peritaje. Hasta el momento no se registraron heridos ni daños materiales de gran magnitud, aunque la investigación continúa para determinar el origen exacto del fuego.
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan emitió un comunicado oficial ante las versiones y consultas sobre el futuro del Radiotelescopio Chino-Argentino. Reclamaron que se respete el carácter científico del proyecto y que no se vea afectado por factores políticos o ideológicos.
El presidente argentino encabeza una reunión clave con Donald Trump en el “cabinet room” de la Casa Blanca. Lo acompañan Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Gerardo Werthein, Alec Oxenford y Santiago Bausilli, en un encuentro que busca consolidar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.