Se desató un incendio en la planta de tratamiento en Santa Lucía

El siniestro ocurrió durante la siesta de este martes dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en calle 12 de Octubre, entre Libertador y Carlos Pellegrini.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
La entrada de la planta potabilizadora invadida por el humo. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Un incendio dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales del departamento Santa Lucía encendió las alarmas durante la siesta de este martes y generó preocupación entre los vecinos de la zona. El siniestro se desató en las instalaciones ubicadas sobre calle 12 de Octubre, entre Libertador y Carlos Pellegrini, donde rápidamente se desplegó un operativo de emergencia.

La zona afectada. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Efectivos de los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía llegaron al lugar y trabajaron intensamente para contener las llamas, logrando evitar un desastre mayor. Gracias a la rápida intervención, el fuego fue controlado antes de que pudiera expandirse a otras áreas de la planta.

Personal de bomberos voluntarios. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

De acuerdo con las primeras informaciones, las autoridades investigan las causas del siniestro y no descartan que el incendio haya sido intencional. Fuentes policiales señalaron que se descarta un accidente, dado que los indicios recolectados apuntarían a una posible acción deliberada.

Además del personal de bomberos, acudieron al sitio efectivos motorizados de la Policía de San Juan, quienes aseguraron el perímetro y colaboraron con las tareas de peritaje. Hasta el momento no se registraron heridos ni daños materiales de gran magnitud, aunque la investigación continúa para determinar el origen exacto del fuego.

