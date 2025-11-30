El video romántico que Ian Lucas le dedicó a Evangelina Anderson

La cercanía entre Ian Lucas y Evangelina Anderson ya no es un secreto. Los rumores que aseguran una relación entre el cantante y la modelo han sido confirmados, aparentemente, por un video que incluyó un beso. Ambos son compañeros en Masterchef Celebrity. Luis Ventura fue el encargado de anunciar previamente este acercamiento evidente dentro del reality, asegurando que incluso posee fotografías que lo prueban.

Este domingo, el cantante de 26 años subió un posteo que muchos consideran la prueba más clara del romance. Ian Lucas compartió una foto muy sensual frente al espejo junto a una canción que, todo indica, tiene una destinataria clara: Eva Anderson. La melodía elegida tiene una letra que parece ser una verdadera declaración de amor. Lucas seleccionó el tema "Mi refe" de Beelé junto a Ovy On The Drums.

Publicidad

La letra de la canción que eligió Lucas reza: "Confirman en la calle que contigo es que salgo (uh-uh). ¿Entonce' pa' qué mentirno' más? (Ah). No sé pa' qué seguir disimulando más (no)". La declaración continúa con una frase contundente: "Que importe un cul lo que piensen los demás (uh-yeah). Tú y yo nacimo' pa' estar juntos, yo me pregunto"*.

Poco después del posteo de Ian, la modelo le dejó una tierna respuesta en redes sociales con una frase contundente. Evangelina Anderson también compartió un mensaje especial. Eva eligió una frase de redes que dice: "2025 te hizo más fuerte. 2026 va a hacerte feliz". Con este mensaje, la modelo dice mucho, dejando la puerta abierta al amor, que parece haber comenzado con Ian Lucas, y dejando atrás su escandalosa separación de Martín Demichelis.