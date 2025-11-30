La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, concretó su último acto al frente de la cartera este domingo 30 de noviembre de 2025 al presentar formalmente su renuncia al cargo. Aunque el cambio ya estaba anunciado desde hace varios días, la renuncia se hizo efectiva a partir del lunes 1° de diciembre de 2025. La funcionaria dejará el Ejecutivo para asumir como senadora nacional el próximo 10 de diciembre.

La senadora nacional electa de La Libertad Avanza difundió en la red social X el primer párrafo de la carta que envió al presidente de la Nación, Javier Milei. En dicho escrito, Bullrich comunicó: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025″.

A través de su publicación en X, la ex ministra de los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri manifestó su gratitud hacia el jefe de Estado. Bullrich escribió: “Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

En la carta dirigida al mandatario, la futura senadora recordó la misión que Milei le había encomendado “hace dos años”. Según Bullrich, este mandato era claro: “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. La ex ministra señaló que “esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”.

Respecto a su futuro rol, Bullrich le expresó al Presidente en la misiva que asumirá como Senadora de la Nación el próximo 10 de diciembre, donde “continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

En cuanto a la sucesión, la funcionaria será reemplazada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien es su virtual viceministra. Bullrich le dio la bienvenida a Monteoliva, asegurando que es “alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”. Además, la ex ministra enfatizó que “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos”.