La minera Orvana Minerals confirmó que en enero dará un nuevo paso en la exploración del proyecto Taguas, ubicado en el departamento Iglesia. La compañía informó que iniciará una campaña de perforación que será clave para redefinir el potencial geológico del área, donde buscan determinar la presencia de un sistema mineral más complejo y profundo del que se conocía hasta ahora.

La empresa decidió reposicionar el proyecto y ampliar la mirada más allá del recurso superficial de oro y plata detallado en la Evaluación Económica Preliminar de 2021. Ahora el foco está puesto en la mineralización de sulfuros que se encuentra en niveles inferiores y en la posibilidad de que exista un sistema de pórfido de cobre y oro, un tipo de yacimiento que podría cambiar radicalmente la escala del proyecto.

En este proceso, Orvana completó un modelo geológico actualizado y avanza en un estudio geofísico que permitirá identificar objetivos de exploración a mayores profundidades, incluso hasta 1.500 metros. Este trabajo técnico abarca todo el corredor entre Cerro Campamento y Cerros Taguas, donde se trazaron distintas líneas de medición para detectar señales compatibles con mineralización profunda.

La compañía explicó que los resultados de este estudio se sumarán a la revisión de la información histórica del área, incluyendo núcleos de perforaciones previas y estudios espectrales que buscan definir con mayor precisión la transición entre óxidos y sulfuros. El objetivo es priorizar los puntos donde se concentran los indicios más prometedores para una primera campaña de perforación profunda que, según la planificación corporativa, se extenderá hacia 2026.

La estrategia exploratoria se estructura en tres etapas: el estudio geofísico en curso, la actualización integral del modelo geológico y, finalmente, la perforación profunda que permitirá evaluar con mayor certeza si Taguas puede albergar un pórfido de cobre y oro. De confirmarse, el proyecto podría posicionarse como uno de los más relevantes de la región.

Raúl Álvarez, director de Exploración y Servicios Técnicos de Orvana, sostuvo que el programa apunta a “comprender de manera integral el sistema mineral” y a evaluar de forma sistemática su potencial. La campaña de enero marcará así el inicio de una nueva fase para Taguas, que vuelve a quedar en el foco del interés minero en Iglesia.