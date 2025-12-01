Juana Repetto estalló de bronca tras las críticas al revelar que le teme a la cesárea

Juana Repetto se encuentra en reposo mientras transita el embarazo de su tercer hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. En medio de esta etapa, la actriz encendió un fuerte debate en redes sociales al confesar el profundo miedo que le genera la posibilidad de someterse a una cesárea. Esta confesión desató un revuelo y generó numerosos mensajes con críticas, a las cuales decidió responder públicamente.

Mediante un video, la joven quiso dirigirse a las mujeres que se sintieron ofendidas por sus comentarios. Explicó que si alguien se sintió tocada, "me parece que vale la pena aclararlo, pero por ahí las toca porque les pasa algo con eso y les toca algo interno”. Juana Repetto se defendió al expresar: “Yo estoy convencida de que mi comentario no fue para nada ofensivo y que nada tiene que ver con cómo sos como madre la manera en la que parís”.

Publicidad

La hija de Nicolás Repetto detalló la causa de su temor, vinculada a las complicaciones de la recuperación y la atención de sus hijos. Sobre lo que opina del parto, aclaró: “Para mí sería un drama, me da pánico a otro nivel la cesárea, me da pánico volver a mi casa con una cirugía y tener que atender a tres pibes, me da miedo, no me gusta”.

Juana remarcó que ella espera y desea un parto natural: “Me encanta parir, es algo que pensé que no me iba a volver a pasar, es un momento que yo disfruto un montón y me preparo para eso”. Añadió que, al llegar este niño sin esperarlo, “para mí sería lamentable porque no quiero una cesárea”.

Publicidad

Con el objetivo de cerrar el tema, que considera obsoleto, Repetto sostuvo que ella no juzga la decisión de ninguna madre, pero hizo un llamado a la conciencia sobre la intervención quirúrgica: “Para cerrar el tema, porque ya es obsoleto, yo no juzgo que ninguna madre quiera tener a sus hijos como quiera, pero tampoco romanticemos la cesárea porque es una cirugía que se creó para salvar vidas, no de rutina, no para comodidad de la madre o de los médicos”.

La influencer se refirió a sus problemas de salud, mencionando el riesgo asociado a tener una cesárea previa en casos como el suyo: “Con el tema mío de la placenta previa o baja, lo primero que te preguntan es si tenés una cesárea anterior, porque si la tuviste tenés un riesgo enorme de un montón de cosas que no voy a decir porque no quiero asustar a nadie, hablen con sus médicos”.

Publicidad

Finalmente, Juana concluyó su descargo destacando la seriedad de la operación: “La cesárea no es gratis, es una cirugía mayor, de hecho, admiro a las mujeres que se levantan a las horas a atender a un bebé recién nacido, no las desmerezco, pero tampoco la romantizo”. Dejó en claro que, aunque la teme, la aceptaría si fuera vital: “La cesárea está hecha para casos necesarios, para salvar vidas y no para hacerse de rutina. La voy a abrazar y amar si nos salva a mi hijo y a mí”.