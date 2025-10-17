Se entregó el único prófugo del crimen de Emir Barboza en Valle Grande

El único prófugo del crimen ocurrido en el barrio Valle Grande, que culminó con la muerte del niño de siete años Emir Barboza, se entregó este viernes 17 de octubre a las 12.30 horas. El individuo, cuyo caso se suma a los de las otras siete personas involucradas, bajó de un remis y se presentó de forma voluntaria en compañía de su abogada defensora, Filomena Noriega. Este acontecimiento se produce en el marco de las tratativas que la Fiscalía mantenía para lograr su aprehensión.

Paralelamente, un abogado se contactó con el Ministerio Público Fiscal para coordinar la presentación del octavo prófugo vinculado al hecho, cuya entrega se esperaba concretar durante este mismo viernes. Esta fecha coincide con la celebración de la audiencia de formalización en contra de los seis mayores de edad que se encuentran detenidos por el caso. El fiscal Iván Grassi, a cargo de la investigación, confirmó además que la Fiscalía cuenta con un video que sería "determinante" para la causa. Aunque el material carece de la nitidez óptima, en él se vería el momento en que el menor recibe el impacto del disparo, por lo que será sometido a trabajos técnicos para mejorar sus imágenes.

Bajó de un remis. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La audiencia de formalización de este viernes se centrará inicialmente en el homicidio de Emir Barboza, imputando a los seis detenidos mayores de edad. El fiscal Grassi explicó que esta decisión responde a la necesidad de mantener un proceso ordenado y no complicar el ejercicio de la defensa, sin descartar la posibilidad de agregar otras imputaciones, como portación ilegal de armas, a medida que avance la investigación. La causa también incluye a un menor de 17 años, cuyas iniciales son L.B., y cuya situación se tramita ante la Justicia de Menores.

El avance en las entregas y la posesión de evidencia clave marcan un punto de inflexión en la investigación de este crimen, que conmocionó a la provincia. Las pericias continuarán con estudios de ADN sobre las armas secuestradas y análisis de anatomía patológica, cuyos resultados se esperan en un plazo de quince días a un mes.