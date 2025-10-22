La búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales continúa este miércoles, tras desaparecer el sábado 11 de octubre durante un viaje planificado desde Comodoro Rivadavia a Camarones, en la provincia de Chubut. La única pista hasta el momento es la camioneta Toyota Hilux de la pareja, hallada en el Zanjón de Visser, dentro del área de Rocas Coloradas, una región inhóspita, sin señal de celular y con terreno irregular y difícil de transitar.

Expertos locales advierten sobre los riesgos geográficos del lugar. Martín Pérez, guía baqueano e instructor de manejo con 20 años de experiencia en la zona, señaló que la región presenta sumideros, “pequeños orificios que penetran en la tierra y conectan con cavernas o cárcavas”. Pérez advirtió que estos sumideros pueden ser imprevisibles y generar accidentes graves.

La camioneta fue encontrada con puertas cerradas, sin signos de violencia y con pertenencias básicas de la pareja en su interior, como agua, encendedor y carpa. Para acceder al vehículo, un cerrajero confeccionó una llave, se cargó la batería y recién ayer pudo ser remolcado del sitio. La dificultad del terreno es elevada y, según Pérez, “cuando los pescadores van a esa zona lo hacen de a dos, no de a uno”.

La familia sospecha que la pareja podría haber sido víctima de un hecho delictivo. Gabriela, hija de Pedro Kreder, afirmó: “No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo. Él no es alguien que se dedique a este tipo de caminos ni se arriesgaría de esta forma”.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que el caso cuenta con dos carátulas: búsqueda y homicidio, reflejando la complejidad de la investigación y la incertidumbre sobre el destino de la pareja. Mientras tanto, los operativos continúan en la zona, con patrullajes y rastrillajes coordinados, intentando reconstruir los movimientos previos de Kreder y Morales y esclarecer las circunstancias de su desaparición.