Se viene un fin de semana largo de cuatro días en noviembre impulsado por Milei
El Gobierno nacional confirmó un fin de semana largo de cuatro días para noviembre mediante el Decreto 614/2025, que introduce cambios en la política de feriados. La medida permite trasladar los feriados que coincidan con sábados o domingos al viernes anterior o al lunes siguiente, con el objetivo de generar más “pausas extendidas” que estimulen la actividad turística y gastronómica.
El fin de semana largo de noviembre quedará conformado de la siguiente manera:
Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos
Sábado 22 y domingo 23: Fin de semana regular
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre
La Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la encargada de definir estos traslados. La decisión genera expectativas entre hoteleros y gastronómicos, que ven en la medida una oportunidad para revertir la baja actividad de los últimos meses.
No es la primera vez que el Ejecutivo utiliza esta estrategia: en octubre pasado, el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue reprogramado para favorecer al turismo. Actualmente, se evalúa aplicar la misma lógica con el feriado del 12 de octubre, que caerá domingo, trasladándolo al viernes 10 o al lunes 13.
El cambio en el calendario también tiene implicancias políticas. Con las elecciones programadas para el 26 de octubre, el Gobierno busca mostrar sensibilidad hacia el consumo interno y apoyar a los sectores más perjudicados. Curiosamente, aunque Milei había criticado la “excesiva cantidad de feriados” durante su campaña, ahora los utiliza como herramienta para dinamizar la economía en un momento clave.
