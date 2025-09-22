Publicidad
Se viene un fin de semana largo de cuatro días en noviembre impulsado por Milei

A través del Decreto 614/2025, el presidente Javier Milei anticipó un día no laborable y estableció un fin de semana largo de cuatro días en noviembre. La medida busca fomentar el turismo y la gastronomía, sectores afectados por la caída del consumo, en plena campaña electoral.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas

El Gobierno nacional confirmó un fin de semana largo de cuatro días para noviembre mediante el Decreto 614/2025, que introduce cambios en la política de feriados. La medida permite trasladar los feriados que coincidan con sábados o domingos al viernes anterior o al lunes siguiente, con el objetivo de generar más “pausas extendidas” que estimulen la actividad turística y gastronómica.

El fin de semana largo de noviembre quedará conformado de la siguiente manera:

  • Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos

  • Sábado 22 y domingo 23: Fin de semana regular

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la encargada de definir estos traslados. La decisión genera expectativas entre hoteleros y gastronómicos, que ven en la medida una oportunidad para revertir la baja actividad de los últimos meses.

No es la primera vez que el Ejecutivo utiliza esta estrategia: en octubre pasado, el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue reprogramado para favorecer al turismo. Actualmente, se evalúa aplicar la misma lógica con el feriado del 12 de octubre, que caerá domingo, trasladándolo al viernes 10 o al lunes 13.

El cambio en el calendario también tiene implicancias políticas. Con las elecciones programadas para el 26 de octubre, el Gobierno busca mostrar sensibilidad hacia el consumo interno y apoyar a los sectores más perjudicados. Curiosamente, aunque Milei había criticado la “excesiva cantidad de feriados” durante su campaña, ahora los utiliza como herramienta para dinamizar la economía en un momento clave.

