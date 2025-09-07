El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, emitió su voto minutos antes de las 13.30 horas en una escuela de Tigre. Desde allí, el referente político pidió a los ciudadanos de Buenos Aires que se acercaran a las urnas, asegurando que “el ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos”. El dirigente subrayó la importancia de que el pueblo se exprese, independientemente de la fuerza a la que brinden su apoyo. El exministro se refirió a la jornada electoral como un termómetro que permitirá medir qué es lo que la sociedad pretende para el futuro.

El exministro de Economía destacó la buena concurrencia de personas en los centros de votación y manifestó que "la logística y la presencia de los presidentes de mesa son importantes. Esto demuestra que la sociedad tiene vocación de participación”. Posteriormente, instó a los bonaerenses a ir a votar. Además, aseveró que, en comparación con otras jurisdicciones, la concurrencia es un buen número y resaltó la necesidad de que los argentinos trabajen unidos.

Más tarde, Massa adelantó que se trasladará a la capital provincial de Buenos Aires, La Plata, para seguir de cerca la evolución del recuento de votos. Asimismo, afirmó que la elección de hoy es fundamental para las formaciones políticas: “Para el oficialismo es demostrar que tiene un programa de gobierno, y para la oposición es la oportunidad de demostrar que tiene otro modelo de país”, cerró.