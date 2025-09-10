Los usuarios de Gas Natural Comprimido (GNC) en San Juan han comenzado a sentir el impacto de un reciente ajuste en los precios que, luego de un período de casi nueve meses de estabilidad, ha roto con la calma en el mercado de combustibles. A principios de septiembre, varias estaciones de servicio de la provincia implementaron aumentos, "generando atención entre los usuarios habituales de este combustible".

Hasta finales de agosto, el precio del GNC se había mantenido prácticamente sin cambios, fluctuando entre los "$593 y $594" por metro cúbico. Sin embargo, la primera semana de septiembre trajo consigo una modificación significativa. Estaciones de servicio de marcas privadas, incluyendo "Axion y Shell", actualizaron sus pizarras, llevando el costo del metro cúbico a "$640".

Este incremento crea un panorama dispar en el sector. Mientras las estaciones privadas ajustan sus valores al alza, otras, como las de "YPF, mantienen el valor en $580". Esta situación ha resultado en una "diferencia notable entre las empresas privadas y la petrolera de bandera", lo que obliga a los consumidores a buscar las opciones más convenientes en un contexto de costos crecientes.

Es importante recordar que el inicio de septiembre ya había traído consigo movimientos en los precios de los combustibles en San Juan. En aquel momento, los aumentos se concentraron principalmente en la nafta y el diésel, como consecuencia de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una medida dispuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 617/2025.