El fútbol femenino sanjuanino vivió un episodio lamentable este miércoles, cuando Minero no presentó la cantidad mínima de jugadoras y dejó sin disputar la semifinal del Torneo Clausura frente a San Martín. El encuentro, que debía definir a una de las finalistas, quedó trunco por una serie y actitudes poco profesionales de la delegación minera, que ya había anticipado su ausencia.

Pese a estar programado, el plantel de Minero llegó al día del partido sin cumplir con la cantidad reglamentaria de futbolistas, situación que obligó a las autoridades a suspender el partido. Fuentes oficiales confirmaron que solo presentaron 4 futbolistas para no caer en pena económica. Ahora será el Tribunal de Disciplina quien formalice la resolución, y todo indica que el pase a la final de San Martín es un hecho consumado.

Con este panorama, las verdinegras jugarán la final ante Universidad, que ya había asegurado su lugar en la definición. Un cierre polémico para una de las competencias más importantes del fútbol femenino local, que espera resolver rápidamente el capítulo disciplinario para enfocarse en las finales.

