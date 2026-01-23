Sociedad
Tacos de pollo: cómo preprarar este plato fresco para el verano
POR REDACCIÓN
Los tacos de pollo preparados para comer con la mano se consolidan como una opción ideal para los días de calor, al ofrecer una comida ligera, fácil de preparar y deliciosa, perfecta para compartir en familia o con amigos durante el verano.
La receta básica, pensada para 8 tacos, incluye pechuga de pollo en tiras, tortillas de maíz o trigo, tomate en cubos, lechuga fresca, cebolla morada y un toque de jugo de limón con aceite de oliva y condimentos como pimentón y comino, que aportan sabor sin complicar la preparación.
Para preparar estos tacos, se condimenta y dora el pollo en una sartén hasta que quede jugoso y bien cocido, se calientan ligeramente las tortillas para que sean flexibles y luego se monta cada taco con pollo y verduras frescas, agregando un chorrito de limón para potenciar el sabor.
Este tipo de preparación encaja con la tendencia de comidas que se pueden tomar con la mano, lo que facilita comer al aire libre o en contextos informales durante las jornadas de verano, cuando se prioriza la frescura y rapidez.
La versatilidad de los tacos de pollo permite adaptarlos con diferentes ingredientes según el gusto personal: se pueden sumar hierbas frescas, salsas ligeras o guacamole para darle un toque más fresco y nutritivo, acompañado de ensaladas o vegetales de estación para equilibrar la comida.
Además, el uso de proteínas magras como el pollo (recomendadas para días de calor por ser más fáciles de digerir) contribuye a que esta receta sea tanto práctica como saludable, sin renunciar al sabor.