La edición número 56 de los premios Martín Fierro, celebrada el pasado lunes 29 de septiembre en el hotel Hilton, sigue generando comentarios, tanto por los ganadores y perdedores, como por los looks de los famosos. En ese contexto, Tato Algorta, último campeón de Gran Hermano, fue invitado a opinar en La Jaula de la moda.

Una de las figuras que más dio que hablar y protagonizó uno de los momentos más polémicos y virales de la noche fue Luciana Elbusto. La periodista se reencontró y coincidió en el salón con Diego Brancatelli y su mujer, luego del escándalo que los había vinculado sentimentalmente.

La ex angelita fue tenida en cuenta en diferentes programas para analizar su outfit de invitada. En La Jaula de la moda, Elbusto y su vestido dorado fueron presentados por el Pollo Alvarez.

Fabián Medina Flores criticó los accesorios que consideró "erróneos para la ocasión" y le puso un 7 a la periodista. Sin embargo, quien sorprendió con su puntuación fue Tato Algorta, el último ganador de GH.

Algorta no solo sostuvo que le gustaban el look y el diseño que llevaba la comunicadora, sino que también elogió cómo le quedaba. El uruguayo lanzó: “A mi me gusta mucho. El color, los brillos, las hombreras”.

De esa forma, el ex participante del exitoso reality de Telefe le puso un 9 a Luciana. Ante las "cargadas" de los integrantes de La Jaula, quienes le dijeron que le había gustado el cuerpo y escote de la periodista, el joven los encaró. Algorta, lejos de importarle el "qué dirán", cerró el debate con firmeza: “¿Qué, les parece mal? Le voy a poner un buen puntaje”.