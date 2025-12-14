Los muffins de vainilla son una opción ideal para comenzar la jornada o disfrutar en la merienda. Esta receta, rápida y sencilla, ofrece un resultado esponjoso y con un sabor suave que conquista a grandes y chicos.

Originarios de la repostería tradicional estadounidense, los muffins han evolucionado incorporando ingredientes variados como frutas, nueces o chispas de chocolate. Sin embargo, la versión clásica de vainilla sigue siendo la preferida por su textura tierna y delicado sabor.

Para preparar estos muffins necesitarás: 2 tazas de harina de trigo, 1 taza de azúcar, 1 cucharada de polvo de hornear, 1/2 cucharadita de sal, 1 taza de leche, 1/2 taza de aceite vegetal, 2 huevos grandes y 2 cucharaditas de extracto de vainilla. La clave para que queden perfectos es evitar mezclar demasiado la masa, lo que asegura que mantengan su suavidad y esponjosidad.

El proceso comienza precalentando el horno a 180°C y preparando un molde para muffins con capacillos de papel o engrasándolo ligeramente. En un bol, combiná la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. En otro recipiente, batí los huevos y mezclá con la leche, el aceite y la vainilla hasta integrar bien.

Incorporá la mezcla líquida a los ingredientes secos y remové suavemente hasta que se unan, cuidando de no sobremezclar. Luego, distribuí la masa en el molde llenando cada cavidad hasta las tres cuartas partes. Horneá entre 15 y 18 minutos, o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.

Una vez listos, dejá enfriar los muffins en el molde durante unos 5 minutos antes de trasladarlos a una rejilla. Esto ayuda a que mantengan su forma y textura óptima. Cuando estén fríos, estarán listos para disfrutar.

Además, esta receta básica permite agregar otros ingredientes a gusto, como frutas frescas o secas, chispas de chocolate o nueces, para personalizar el sabor y la textura.

Hacer muffins de vainilla en casa no solo garantiza un producto delicioso, sino que también permite controlar la calidad de los ingredientes, evitando conservantes y aditivos habituales en las versiones comerciales.