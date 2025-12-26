Un hombre fue detenido y acusado de haber matado a su vecino en la ciudad de La Plata, tras un crimen ocurrido en circunstancias que aún se investigan y que incluyeron una frase escalofriante pronunciada por el sospechoso en el momento del ataque, informaron fuentes judiciales y policiales.

Según reconstrucciones y testimonios recabados por la fiscalía interviniente, el acusado (aún sin identidad pública confirmada) le dijo a la víctima “Todavía estás vivo” poco antes de propinarle heridas con un arma blanca que resultaron ser fatales. Esa expresión fue mencionada por testigos y se suma a otros elementos que la Justicia deberá evaluar para determinar la intención y dinámica del hecho.

Publicidad

El hecho ocurrió en un domicilio de La Plata, donde ambos vecinos mantenían algún tipo de disputa previa, según versiones de allegados, aunque los investigadores aún trabajan para establecer con precisión los motivos del ataque. La víctima fue encontrada con heridas graves y, tras ser asistida por emergencias médicas, falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones.

La fiscalía detalló que la frase atribuida al imputado fue reconstruida a partir de relatos de vecinos y personas cercanas al lugar del hecho, y será parte de los elementos de la investigación para intentar esclarecer el nivel de premeditación o voluntad del agresor al momento de cometer el crimen.

Publicidad

Tras el hecho, la Policía Local y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata realizó averiguaciones en el sitio y recopiló evidencia física y declaraciones, mientras el detenido quedó a disposición de la Justicia con imputaciones penales por homicidio agravado.

La causa sigue su curso, con pericias y participación de diferentes cuerpos técnicos y judiciales, mientras los familiares de la víctima aguardan avances que permitan determinar responsabilidades y sanciones correspondientes conforme al Código Penal argentino.