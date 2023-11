Este jueves 23 de noviembre, la Cámara de Diputados de San Juan votó para designar a las nuevas autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia. Con los votos oficialistas, se conformó el Tribunal compuesto por presidente, Pablo García Nieto; vicepresidente, Elio Frack y vocal permanente, Juan Flores. Por su parte, la oposición no acompañó la medida y se inclinó por la abstención.

Como presidente, fue elegido Pablo García Nieto, con 26 votos positivos y ocho abstenciones. Elio Frack, fue designado como vicepresidente por 25 votos positivos y nueve abstenciones, mientras que Juan Flores, fue designado como vocal permanente, con 26 votos positivos y ocho abstenciones.

García Nieto, el ahora presidente electo del Tribunal de Cuentas, deberá renunciar a los dos cargos que tiene actualmente: Defensor del Pueblo y diputado departamental electo por Rawson. La banca en la Cámara de Diputados será ocupada por Sonia Ferreyra Plana y en la defensoría quedarán a cargo los adjuntos Ricardo Berenguel y Rodolfo Clavel, hasta que en la Legislatura se nombre al reemplazante.

Por su parte, Elio Frack, es un dirigente que no oculta su cercanía al giojismo de Rawson e incluso así lo demostró en su gestión como concejal que dejará a fin de año. Como fue electo nuevamente como edil del departamento, Frack deberá dejarle el cargo Maximiliano Alfredo Alessi.

Por último, Juan Flores dejará la secretaria general de la Gobernación, cargo que ocupa desde que asumió Sergio Uñac en el 2015. De este modo, un alfil uñaquista formará parte del órgano contralor de las cuentas provinciales y municipales de las gestiones que están terminando.

Es válido destacar que durante la jornada del pasado miércoles, el vicegobernador electo, Fabián Martín, criticó duramente las designaciones al asegurar: "Yo ya di mi postura hace algunos meses, que no me parecía, desde lo ético, que no me parecía razonable que un gobierno que está culminando su mandato haga este tipo de designaciones".

"Ellos tienen la mayoría y lo van a hacer el día jueves, ni siquiera hemos sido consultados. "Nosotros somos una fuerza que hemos ganado las elecciones en este año, que vamos a asumir a partir del 10 de diciembre, y que mínimamente debimos ser consultados sobre este tema", enfatizó Martín.