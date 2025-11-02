Trump ordenó un ataque militar en Nigeria contra terroristas islámicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado una orden al Pentágono para que se prepare ante una posible intervención militar en Nigeria. Esta medida refleja un endurecimiento de la postura estadounidense frente a la violencia que afecta principalmente a comunidades cristianas en el noreste del país africano.

El objetivo de esta posible acción es “eliminar a los terroristas islámicos” responsables de los ataques en Nigeria.

Trump había denunciado previamente la situación, calificándola como una "masacre" de cristianos en Nigeria y designando al país como "de especial preocupación" (Country of Particular Concern o CPC), una categoría que señala graves violaciones a la libertad religiosa.

Trump acusó directamente al Gobierno nigeriano de “permitir la matanza de cristianos”. Advirtió que, si la situación no mejora, Estados Unidos detendría de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, e incluso podría intervenir directamente con el uso de fuerza militar.

El mandatario publicó su contundente mensaje a través de su plataforma Truth Social, instando al Gobierno nigeriano a actuar con urgencia para detener la violencia.

“Por la presente, ordeno a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, despiadado y dulce, ¡igual que los terroristas atacan a nuestros queridos cristianos!”, escribió Trump.

El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, respondió a las graves acusaciones. Tinubu afirmó que las declaraciones de Trump “no reflejan la realidad sobre el terreno”.

Reafirmó, además, el compromiso de Nigeria de luchar contra el terrorismo, fortalecer la armonía interreligiosa y proteger la vida de todos sus ciudadanos. El presidente Tinubu insistió en que la libertad y tolerancia religiosa son pilares de la identidad de Nigeria.

El noreste nigeriano enfrenta una escalada de violencia desde 2009 con el grupo yihadista Boko Haram, y que se intensificó desde 2016 con la aparición del Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP). Estos grupos buscan imponer un Estado islámico en un país cuya población se divide entre un norte mayoritariamente musulmán y un sur principalmente cristiano, generando un contexto de tensión y violencia que ha captado la atención internacional.