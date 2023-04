Micaela Andrada fue una de las sanjuaninas afectadas por la intensa lluvia del domingo. Ella y sus cuatro hijos quedaron con su ropa y útiles completamente mojados. Además de la crítica situación, el propietario de la vivienda donde vive le solicitó que desocupe la casa.

La mujer contó que en la mañana de este lunes, a las 7.30 horas, tuvo una reunión con representantes del municipio de Chimbas que le ofrecieron pagarle el alquiler durante tres meses y que luego correría por ella. “Lo que me dieron como solución es que ellos me van a pagar por tres meses que tengo que buscar yo, pero después voy a volver a ser noticia porque no tengo dónde estar”, dijo a DIARIO HUARPE.

Respecto a si recibió ayuda de algún otro ente del Estado, Andrada dijo que solo recibió ropa de un candidato a concejal y por parte del municipio, nailons y mercadería.

Para quienes deseen querer colaborar con Micaela Andrada y su familia pueden comunicarse al celular personal de ella al 264-4593868. Los niños tienen 3, 5, 7 y 9 años.